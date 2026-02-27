我是廣告 請繼續往下閱讀

▲東尼嘉於2003年憑藉《拳霸》一炮而紅。（圖／翻攝自星島日報）

曾以一身真功夫震驚影壇的泰國動作巨星東尼嘉（Tony Jaa）近來狀況引發外界關注。這位以《拳霸》系列聞名全球、標榜不用特技替身的硬漢演員，日前現身上海動物園時整個人明顯消瘦，臉頰凹陷，與過去那個肌肉賁張的形象判若兩人，甚至有網友一度誤以為他是冒牌明星。據泰國娛樂媒體透露，東尼嘉約兩年前已確診膽囊癌，目前仍持續接受化療，消息曝光後粉絲紛紛送上祝福，希望他早日康復。今年50歲的東尼嘉近日現身上海動物園，頭戴棒球帽、身穿運動服，雖然依舊保有一貫的黝黑膚色，但眼角皺紋明顯加深，臉頰深陷，身形也比全盛時期縮水不少。不少網友看完照片後直呼認不出來，甚至懷疑他是中國山寨明星。遊園過程中，東尼嘉看完貓熊後還笑說要去找大象，幽默地自嘲，呼應了他當年主演的《冬蔭功》，片中他為了追回被偷走的大象四處奔波，這個小玩笑讓粉絲又笑又心疼。據泰國媒體引述知情人士說法，東尼嘉大約在兩年前因出現劇烈腹痛、皮膚與眼白發黃等異狀前往就醫，確診時病情已達第三期、接近第四期。確診後他隨即接受手術切除腫瘤，並持續化療至今。近期身體狀況稍有好轉後，他已迫不及待在小紅書上與粉絲分享近況，態度相當樂觀。回顧東尼嘉的演藝生涯，他於2003年憑藉《拳霸》一炮而紅，片中所有高難度動作全由本人親自上陣，不借助鋼絲特技，讓全球觀眾見識到泰拳的爆發力與震撼感。其後的《冬蔭功》延續口碑，更讓他成功打入亞洲市場。2015年，他與吳京、張晉共同出演港片《殺破狼2》，三人對打的高潮場面至今仍是許多影迷心中難以忘懷的經典。此後他更叩關好萊塢，出演《玩命關頭7》及《浴血任務4》，成為少數成功打入歐美市場的亞洲動作明星。戲外的東尼嘉則是出了名的低調顧家，他於2011年與交往多年的圈外女友步入禮堂，婚後育有2名女兒，家庭生活幸福而平靜，與銀幕上的硬漢形象形成鮮明對比。如今面對病魔，粉絲們也同樣期盼這位真實生活中的勇者，能以同樣的韌性撐過這場硬仗。