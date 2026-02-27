3月3日迎接元宵節，各大通路推出湯圓限定優惠，《NOWNEWS》整理7-11、家樂福、全聯
湯圓優惠檔期，其中每年都熱賣的「桂冠湯圓」，在家樂福APP下單後到店取，每盒只要42元最便宜，全聯則是兩盒85元，價格相差也不大，24小時都有開的7-11則是3件7折，平均單包49元，隨時都能買得到！
🟡全聯元宵節優惠
今年元宵節全聯、大全聯集結眾多人氣湯圓，即起至3月3日前，熱賣的「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」，每盒特價47元，任2盒特價85元，平均每盒特價42.5元；社群話題火熱的「Kenji健司 香濃花生 紅龜粿湯圓160g（20gx8入）」每包特價59元；同時間，小朋友最愛的「義美小湯圓240g」每盒特價42元。
3月3日前還有「瓜瓜園 九份蕃藷圓300g」單盒特價74元，2盒140元；鹹湯圓首選「佳味食品 客家鹹湯圓320g」，每盒只要100元。還有煮湯底必備的「生活良好 紅豆調理包200g」，單包特價59元，2包特價109元，平均每包不到55元；酒釀控不能錯過「金蘭 雪花釀(甜酒釀) 500g」每罐特價85元。
不想出門就叫小時達送，3月2日、3日小時達下單指定湯圓任2件就免運！單筆消費滿888元輸入指定折扣碼「圓來這麼省」即享88折，最高現省120元；即起至3月3日前桂冠指定湯圓還有任兩件贈100點回饋。
🟡家樂福元宵節優惠
家樂福門市即起至3月10日前，「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」每盒特價49元；「義美小湯圓240g」每盒特價42元；「桂冠 客家鹹湯圓」每包特價75元；「家樂福湯圓 芝麻／花生」每包只要35元。
不過實測使用家樂福線上購物APP，無論選擇宅配或者到店取貨，「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」每盒只要42元；其他品項則是跟門市購買同價，若是願意出門，就不用特別使用APP下單。
🟡7-11元宵節優惠
7-11即日起至3月3日推出桂冠湯圓任選3件7折與健司湯圓任選兩件118元優惠活動。「桂冠湯圓 芝麻/花生/鮮肉200g（10粒裝）」原價69元、買3件平均單包49元
除了每年元宵最受歡迎的經典花生、芝麻、鮮肉湯圓、紅白小湯圓，今年引進傳統與創意兼具的「粿」湯圓健司湯圓「濃醇芝麻草仔粿湯圓（售價79元）」以及「香濃花生紅龜粿湯圓(售價79元)」。
想吃湯圓也不一定要開火！7-11獨家推出「關北紅豆湯湯圓（售價69元）」，紅白小湯圓與使用在地紅豆熬煮紅豆湯，簡單微波加熱就能品嚐到經典好喝的湯圓甜湯！
資料來源：7-11、家樂福、全聯
