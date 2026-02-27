香港《大公報》27日報導，內政部長劉世芳的外甥顏文群，所任職總經理的公司，成立於2009年，在中國江西、廣東、雲南等地也都有投資，對此，中國國台辦發言人陳斌華回應，已留意到相關報導，正在依法依規查處。
《大公報》聲稱，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後去過14次中國。然而，劉世芳大肆宣揚台獨，打壓支持、參與兩岸交流合作的台灣人士，迫害中配，極力給兩岸人員往來設置障礙，封堵兩岸民眾交流溝通管道，還在今年1月被正式列為「台獨」頑固分子，依法實施制裁懲戒。
報導指控，劉世芳一邊「抗中保台」，另一邊卻縱容親屬在中國投資謀利，是典型的「只許親屬賺紅錢、不許民眾搞交流」的雙標行為。
對此，據中國官媒《新華社》引述陳斌華回應，不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人，一邊在中國賺錢、一邊做「吃飯砸鍋」的事。
陳斌華重申，台獨是絕路，搞台獨害人害己。台獨頑固分子品行低劣，唯利是圖，令人不齒；台獨分子及為其提供支持的企業，個人，破壞台海和平穩定，損害兩岸同胞利益，必遭嚴懲。希望廣大台灣同胞看清台獨頑固分子的虛偽面目與醜惡本質，自覺與其劃清界限，堅決反對台獨分裂行徑，共同維護台海和平穩定。
我是廣告 請繼續往下閱讀
報導指控，劉世芳一邊「抗中保台」，另一邊卻縱容親屬在中國投資謀利，是典型的「只許親屬賺紅錢、不許民眾搞交流」的雙標行為。
對此，據中國官媒《新華社》引述陳斌華回應，不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人，一邊在中國賺錢、一邊做「吃飯砸鍋」的事。
陳斌華重申，台獨是絕路，搞台獨害人害己。台獨頑固分子品行低劣，唯利是圖，令人不齒；台獨分子及為其提供支持的企業，個人，破壞台海和平穩定，損害兩岸同胞利益，必遭嚴懲。希望廣大台灣同胞看清台獨頑固分子的虛偽面目與醜惡本質，自覺與其劃清界限，堅決反對台獨分裂行徑，共同維護台海和平穩定。