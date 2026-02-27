我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李四川胞弟遭控環保蟑螂，李四川秀家族持分的土地權狀澄清。（圖／李四川提供）

台北市副市長李四川才宣布月底請辭，備戰新北市長選戰，網紅「四叉貓」劉宇日前爆料，李四川的親弟李賜福疑似是屏東小琉球「環保蟑螂」，勒索垃圾清運業者。劉宇昨日再爆料李賜福經營一間「兆福環球有限公司」，他質疑，請問李四川知道他的土地上面蓋的房子，是他的惡霸弟李賜福登記的公司嗎？請問李四川知道他土地上公司會派李四川的姪子去工地鬧事恐嚇嗎？對此，李四川今（27）日回應表示，兆福環保公司並不在他們家族持分的土地上。綠媒民調昨日首度指出，民進黨新北市議員參選人蘇巧慧首度超車李四川，劉宇加碼爆料李賜福經營一間「兆福環球有限公司」在李四川的土地上面蓋的房子，李賜福派曾犯槍砲彈藥刀械管制條例李四川的惡霸姪李昀南，去別人的工地潑漆放鞭炮撒冥紙剪斷管線敲破車窗玻璃。「兆福環球有限公司」的公司登記地址在屏東縣琉球鄉中福村本漁路68號一樓，使用「地籍圖資料網路便民服務系統」輸入「兆福」的門牌，這個門牌有很多地號，其中一個地號是「屏東縣琉球鄉白沙段159-1」。四叉貓質疑，李四川知道他的土地上面蓋的房子，是他的惡霸弟李賜福登記的公司嗎？李四川知道他土地上的那間公司，會派李四川的姪子去工地鬧事恐嚇嗎？這種程度的連連看應該不算潑髒水抹黑打泥巴仗吧，他只是把政府網站可查詢的公開資訊列出來提出疑問而已，「不過李四川不敢回應也沒關係啦，反正是他要選又不是我要選」。對此，李四川回應表示，從他祖父那一輩開始，李家在小琉球的土地，就是由家族成員共同持分，因此是同一個地號。他弟弟用他持分的土地登記為一流麻花捲公司所在地。兆福環保公司並不在他們持分的土地上。