▲毒殺2男的金姓女嫌犯面容姣好。（圖／翻攝自Instagram）

韓國首爾爆發一起令社會震驚的連環下藥殺人案，22歲金姓女嫌犯涉嫌以美色引誘3名男性前往汽車旅館，在飲料中摻入精神科藥物，造成2死1傷。案件曝光後，疑犯的社群媒體照片在網路上迅速流傳，因其外貌出眾，Instagram粉絲短短數日內暴增50倍，甚至有網友留言喊出「漂亮就無罪」、「應該減刑」，引發社會各界對「美化加害者」現象的強烈討論。根據韓國媒體報導，金姓女嫌犯自去年12月起，陸續誘騙3名20多歲男性前往首爾江北區的汽車旅館，趁機在對方飲品中加入苯二氮平類藥物，導致其中2人不治身亡、1人受傷。警方逮捕嫌犯後，在她的手機中發現了相當驚人的搜尋紀錄，包括她曾向ChatGPT詢問安眠藥的致命劑量，以及被捕後如何脫身等問題，令辦案人員深感震驚。隨著嫌犯疑似Instagram帳號的照片在網路上流出，因她外型亮眼，短短數天粉絲數便從寥寥數人急速攀升至逾1萬1000人，增幅高達50倍。留言區中出現大批為她聲援的聲音，包括「漂亮就無罪」、「我站你這邊」、「應該減刑」等，引發社會嘩然。對此，有專家指出，這種現象可能與「戀罪犯癖」（Hybristophilia）心理症候群有關，意指對犯罪者的外貌或形象產生迷戀與仰慕。專家警告，網路上對罪犯的過度美化與吹捧，不僅助長扭曲的價值觀，更可能誘發模仿犯罪行為，社會應正視此一問題。更令人不寒而慄的是，據報導指出，金姓嫌犯在第2名受害者死亡當天，仍若無其事地在社群平台上發布自拍照，並附上「歡迎追蹤」、「互追」等標籤，外界懷疑她當時仍在網路上積極物色下一個目標。