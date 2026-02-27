228連假到來，全台遊樂園推出優惠，六福村、劍湖山都推出生肖屬馬者可以免費玩，另外其他樂園也有買一送一優惠、最低168就可入園。《NOWNEWS今日新聞》整理全台7大樂園最優之優惠活動，包含日期、規則等一次看。
📍小叮噹科學主題樂園：
優惠期間：即日起～3月1日
優惠內容：
凡是屬馬的幸運兒（出生年份為民國 19、31、43、55、67、79、91、103、115 年，以農曆年計算），只要在現場購買760元全票時，主動出示本人身分證件並提供官方活動畫面，即可立即享有門票買一送一。
小叮噹科學主題樂園
地址：新竹縣新豐鄉松柏村康和路199號
📍小人國主題樂園：
優惠時間：2月27日～3月1日
優惠內容：姓名注音中包含「ㄇ」或「ㄚ」，可享入園優惠價168元。
小人國主題樂園
地址：桃園市龍潭區高原路891號
📍六福村：
優惠時間：2月27日～3月1日
優惠內容：
一、生肖屬馬 免費入園：
民國31、43、55、67、79、91、103年次，出示本人身分證件即可免費(學幼童出示健保卡+戶口名簿)
二、國小以下 免費入園：
民國102年9月（含）後出生為主，出示本人健保卡+戶口名簿(可拍照)即可免費。
三、、新年打卡好運價只要699元
在現場購票時，於FB或IG打卡並公開分享六福村限定貼文、標註 #六福村，即可享699元優惠價。
四、桃竹鄉親優惠599元
凡設籍桃竹或身分證字號以H、J、O開頭的民眾，本人現場購票僅需599元，同行親友（至多4位）也能同步享有每位799元的專屬優惠。入園請備妥身分證件以供核對，學幼童則出示健保卡與戶口名簿。
六福村主題遊樂園
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
📍劍湖山世界：
優惠期間：即日起～3月1日
優惠內容：
3月1日前，姓馬、生肖屬馬、名字有馬字旁，「馬」的免費（須搭1人購699元），活動期間憑截圖享699元門票買2張送1張，即3人門票1398元。
備註：須主動出示截圖及停車收費發票或大眾運輸憑證方享優惠，若未主動出示截圖恕無法享有優惠，亦不得事後補件或折讓。
劍湖山世界
地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
📍麗寶樂園：
優惠期間：即日起～2月28日
優惠內容：探索世界季卡999元加贈「美樂地親子農場」，可無限暢玩探索世界三個月、贈送全新「美樂地親子農場」，連假無須再加價。
麗寶樂園
地址：台中市后里區福容路8號
📍九族文化村：
優惠期間：即日起至3月8日
優惠內容：夜櫻期間午後票680元優惠：14:00後入園包含贈送纜車搭乘
九族文化村
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號
📍遠雄海洋公園：共有三大方案
方案一：馬年限定優惠「身騎海馬過三關」
優惠期間：即日起～3月1日
優惠內容：依身分證、姓名或生肖條件自由闖關，只要符合任何一關享699元、任兩關299元，三關全中即可免費入園。
優惠規則：
符合任1關：優惠價699元
符合任2關：優惠價299元
3關全部符合：免費入園（三關條件可自由組合，不需依照第一、第二、第三關順序）
關卡一：身分證字號中，含有「0、2、6」任兩碼
關卡二：姓名中含有以下任一字：「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」
關卡三：生肖屬馬
備註：生肖屬「馬」出生，西元年份：1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014年。民國年：19、31、43、55、67、79、91、103 年。入園時，需出示身份證/健保卡驗證。
方案二：「青春Go！」學生優惠方案優惠期間
優惠期間：即日起～3月1日
優惠內容：凡年滿13～22歲的學生族群，只要出示有效學生證購票，享入園優惠價500元，同行親友至多四名亦享699元優惠價！
方案三： 壽星我最大方案
優惠期間：即日起～2月28日
優惠內容：凡1、2月壽星於生日當月入園，壽星本人享590元入園
遠雄海洋公園
地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號
資料來源：兒童新樂園、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界、遠雄海洋公園
我是廣告 請繼續往下閱讀
優惠期間：即日起～3月1日
優惠內容：
凡是屬馬的幸運兒（出生年份為民國 19、31、43、55、67、79、91、103、115 年，以農曆年計算），只要在現場購買760元全票時，主動出示本人身分證件並提供官方活動畫面，即可立即享有門票買一送一。
小叮噹科學主題樂園
地址：新竹縣新豐鄉松柏村康和路199號
優惠時間：2月27日～3月1日
優惠內容：姓名注音中包含「ㄇ」或「ㄚ」，可享入園優惠價168元。
小人國主題樂園
地址：桃園市龍潭區高原路891號
📍六福村：
優惠時間：2月27日～3月1日
優惠內容：
一、生肖屬馬 免費入園：
民國31、43、55、67、79、91、103年次，出示本人身分證件即可免費(學幼童出示健保卡+戶口名簿)
二、國小以下 免費入園：
民國102年9月（含）後出生為主，出示本人健保卡+戶口名簿(可拍照)即可免費。
三、、新年打卡好運價只要699元
在現場購票時，於FB或IG打卡並公開分享六福村限定貼文、標註 #六福村，即可享699元優惠價。
四、桃竹鄉親優惠599元
凡設籍桃竹或身分證字號以H、J、O開頭的民眾，本人現場購票僅需599元，同行親友（至多4位）也能同步享有每位799元的專屬優惠。入園請備妥身分證件以供核對，學幼童則出示健保卡與戶口名簿。
六福村主題遊樂園
地址：新竹縣關西鎮仁安里拱子溝60號
📍劍湖山世界：
優惠期間：即日起～3月1日
優惠內容：
3月1日前，姓馬、生肖屬馬、名字有馬字旁，「馬」的免費（須搭1人購699元），活動期間憑截圖享699元門票買2張送1張，即3人門票1398元。
備註：須主動出示截圖及停車收費發票或大眾運輸憑證方享優惠，若未主動出示截圖恕無法享有優惠，亦不得事後補件或折讓。
劍湖山世界
地址：雲林縣古坑鄉永光村大湖口67號
📍麗寶樂園：
優惠期間：即日起～2月28日
優惠內容：探索世界季卡999元加贈「美樂地親子農場」，可無限暢玩探索世界三個月、贈送全新「美樂地親子農場」，連假無須再加價。
麗寶樂園
地址：台中市后里區福容路8號
優惠期間：即日起至3月8日
優惠內容：夜櫻期間午後票680元優惠：14:00後入園包含贈送纜車搭乘
九族文化村
地址：南投縣魚池鄉大林村金天巷45號
方案一：馬年限定優惠「身騎海馬過三關」
優惠期間：即日起～3月1日
優惠內容：依身分證、姓名或生肖條件自由闖關，只要符合任何一關享699元、任兩關299元，三關全中即可免費入園。
優惠規則：
符合任1關：優惠價699元
符合任2關：優惠價299元
3關全部符合：免費入園（三關條件可自由組合，不需依照第一、第二、第三關順序）
關卡一：身分證字號中，含有「0、2、6」任兩碼
關卡二：姓名中含有以下任一字：「遠、雄、海、洋、賀、馬、年」
關卡三：生肖屬馬
備註：生肖屬「馬」出生，西元年份：1930、1942、1954、1966、1978、1990、2002、2014年。民國年：19、31、43、55、67、79、91、103 年。入園時，需出示身份證/健保卡驗證。
方案二：「青春Go！」學生優惠方案優惠期間
優惠期間：即日起～3月1日
優惠內容：凡年滿13～22歲的學生族群，只要出示有效學生證購票，享入園優惠價500元，同行親友至多四名亦享699元優惠價！
方案三： 壽星我最大方案
優惠期間：即日起～2月28日
優惠內容：凡1、2月壽星於生日當月入園，壽星本人享590元入園
遠雄海洋公園
地址：花蓮縣壽豐鄉福德189號
資料來源：兒童新樂園、小人國主題樂園、六福村主題遊樂園、麗寶樂園、九族文化村、劍湖山世界、遠雄海洋公園