我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰第6屆WBC世界棒球經典賽，中華隊今（26）日於台日交流賽中改面對北海道日本火腿鬥士，推出當家王牌古林睿煬先發面對老東家，先發打線也做出調整，最大亮點莫過於中信兄弟10轟、10盜快腿宋晟睿進入先發名單，還被排在第一棒、守中外野。中華隊昨戰0：4不敵軟銀，全場僅打出2支安打，本場打線做出變陣，先發球員唯一變動，在於不是30人名單的宋晟睿，進入先發打線，還直接扛下開路先鋒，守中外野，吉力吉撈·鞏冠改從板凳出發，藉此讓林安可回到指定打擊。先發投手方面，本場中華隊直接派出古林睿煬先發，久違回台實戰，就是遇到日職效力的老東家日本火腿，本場也將與自家打線正面對決。第一棒：宋晟睿（中外野手）第二棒：張育成（三壘手）第三棒：陳傑憲（右外野手）第四棒：林安可（DH）第五棒：吳念庭（一壘手）第六棒：江坤宇（游擊手）第七棒：林家正（捕手）第八棒：林子偉（二壘手）第九棒：陳晨威（左外野手）先發投手：古林睿煬