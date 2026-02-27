我是廣告 請繼續往下閱讀

少子化危機持續深化，新加坡交出了一張令人憂心的成績單。2025年該國整體生育率跌至0.87，再度刷新歷史最低紀錄，比10年前的1.24大幅滑落。面對人口加速老化的嚴峻挑戰，副總理兼貿工部長顏金勇宣布，未來5年新加坡每年將引進2.5萬至3萬名新公民，同步調高永久居民名額，以填補生育率不足所帶來的人口缺口。顏金勇於國會報告中指出，新加坡去年共迎來2萬7500名新生兒，0.87的生育率不僅遠低於2024年的0.97，更是有史以來的最低水準。他坦言，儘管政府多年來持續推出各項鼓勵生育與支持育兒的政策，實際成效仍相當有限，趨勢令人擔憂。與此同時，新加坡的結婚登記人數也持續下滑，人口老化速度加快，去年每5名公民中就有1人年齡達65歲以上。在移民政策方面，新加坡去年共接納2萬5000名新公民。顏金勇表示，未來5年每年預計接納的新公民人數將介於2萬5000至3萬人之間。永久居民的配額也將同步上調，預計每年接納約4萬名新永久居民，高於去年的3萬5000人。他強調，引進新移民必須審慎拿捏，在彌補人口缺口的同時，也要顧及社會融合與國家認同的維繫。少子化並非新加坡獨有的困境。日本政府同日公布的數據同樣不樂觀，2025年日本出生人數連續第10年下滑，全年新生兒數量（含外籍人士）為70萬5809人，較2024年減少2.1%，更比10年前驟降了30%。這對正積極推動少子化對策的首相高市早苗而言，無疑是一大壓力測試。