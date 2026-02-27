我是廣告 請繼續往下閱讀

民進黨昨（26）日最新一份的新北市長民調，內容指出在一對一情況下，蘇巧慧以43.7%，微幅勝過國民黨擬參選人李四川43.3％，地方人士分析，可能是李四川親弟弟的「小琉球惡霸案」重傷國民黨選情。不過，藍營卻質疑民調真實性，並列舉2022地方選戰中，陳時中、鄭運鵬、蔡適應在綠營跟綠媒民調中都領先，但選舉結果是慘敗給國民黨對手。民進黨民調中心在農曆年假後執行新北市長選舉民調。結果顯示，若選戰為三腳督戰局，蘇巧慧支持度38.1%位居第一、李四川30.2%、黃國昌13.1%；若藍白共推李、回歸藍綠對決，蘇的支持度為43.7%、李43.3%，雙方差距僅0.4％；若藍白共推黃，蘇支持度則升至52.4%，勝過黃的30.9%。該份民調由民進黨民調中心執行，調查時間為2026年2月23日至24日，對象為新北市20歲以上民眾，共計完成1020份有效樣本。在95%的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1%。經費來源為民進黨。藍營新北市議員江怡臻臉書發文列出2022年《自由時報》民調中，基隆蔡適應、台北陳時中、桃園鄭運鵬、新竹沈慧虹都領先對手，但最後都落選。江怡臻還列出臉書社團「風向123」整理2022選戰結果，陳時中大輸蔣萬安超過10%，得票率僅31.9%、鄭運鵬綠營內參民調贏張善政1%，結果是大輸11.9%，台中蔡其昌大輸20.4%，盧秀燕在台中市29區全贏。