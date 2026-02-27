我是廣告 請繼續往下閱讀

菲律賓與中國近期因一連串外交口水戰關係降至冰點，但雙方似乎都有意踩下煞車。中國駐菲律賓大使館發言人紀凌鵬26日表示，中方將持續積極推動對話交流，致力讓菲中關係盡快重回正軌，強調這符合兩國人民的根本利益。這場外交回暖的契機，源自菲律賓外交部出面安排的一次閉門會談。中國大使景泉與菲律賓參議院外交委員會主席埃爾文．圖爾福於23日坐下來面對面溝通，試圖為持續升溫的言語對峙降溫。紀凌鵬事後形容這場會談「坦誠、具建設性且具有前瞻性」，並取得正面成果。紀凌鵬表示，雙方同意維持外交管道暢通，繼續推進政治層面的溝通對話，並特別強調兩國海巡隊之間應加強交流合作，以對話取代對抗，避免在海上產生不必要的衝突。在會談中，景泉也就中方在台灣問題及南海爭端上的一貫立場向菲方說明。紀凌鵬指出，雙方都認為今年是推動南海各方行為準則（COC）取得進展的重要時機，各方應共同加大力度，推動準則談判早日達成具體成果。此外，雙方也同意在民間交流、執法合作、貿易及投資等多個領域進一步深化合作。紀凌鵬強調，促進中菲友好與合作始終是中國大使館的首要職責，但中方同時也會堅定捍衛國家主權與尊嚴，「我們歡迎建設性對話，但反對任何散播不實資訊、煽動對立情緒或破壞中菲關係的言論與行動。」