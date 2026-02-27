我是廣告 請繼續往下閱讀

柬埔寨總理洪馬內（Hun Manet）日前接受外媒專訪時坦承，柬方在今年1月逮捕並遣返太子集團董事長陳志之前，並未掌握其涉嫌犯罪的具體情資，也不知道他被指控是網路詐騙集團的幕後首腦。洪馬內同時強調，外界指控柬埔寨政府默許詐騙活動的說法，完全是不實指控。據悉，柬方於1月6日逮捕陳志等3名中國籍人士，並在隔日將人移交給中方。洪馬內解釋，當局此前對陳志進行的背景審查並未發現任何異常，他長期以來都被視為對柬埔寨經濟有所貢獻的商界人士。直到當局掌握到具體的違法事證後，才啟動執法行動。洪馬內強調，這類詐騙犯罪網絡實際上正在傷害柬埔寨的經濟發展與國際形象。他雖坦承相關活動在客觀上確實帶動部分房地產、建築與投資交易，但絕大多數非法所得並未流入國家財政體系，政府從未從中獲益。與此同時，中國國家電腦病毒應急處理中心日前發布報告，點名美國在2022年至2025年間，透過技術手段在全球沒收超過300億美元的虛擬資產。報告指出，光是陳志案涉及的12萬7000枚比特幣，金額就占了將近一半。報告批評美國藉由技術優勢在全球掃蕩虛擬資產，目的在於鞏固美元的國際霸主地位。報告同時提及幣安創辦人趙長鵬案，2023年至2025年間，美國對趙長鵬同步發起民事與刑事雙重追訴，最終迫使幣安平台繳納43億美元罰款。報告指控美方滲透幣安內部伺服器、取得核心營運資料，呈現出一套「制定規則、技術取證、罰款收割」的執法模式。