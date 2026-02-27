我是廣告 請繼續往下閱讀

前記者馬郁雯目前投入選戰，不過她前年因在臉書披露柯文哲涉貪相關細節，引發外界高度關注與討論。部分網友質疑其消息來源，其中范姓、吳姓網友更在留言區以「1500?1S？」、「肉體」等字眼影射她以性交易換取新聞素材。馬郁雯認為名譽受損，提告求償。台南地方法院審理後，認定兩人涉犯散布文字誹謗罪，分別判處拘役40日、50日，得易科罰金，全案仍可上訴。判決指出，馬郁雯於2024年9月6日在個人粉專發文，提及檢廉搜索柯文哲住處並查扣USB，聲稱掌握關鍵檔案內容，提到「小沈1500沈慶京」等字樣，並堅稱「1500」代表1500萬元，對消息來源有高度信心。不過，相關貼文與節目發言隨即引發網路熱議。留言區中陸續出現「主播陪睡換情報」、「包子也被吃了七年」等不雅言論，范男更留言「1500?1S？」；另於9月10日馬郁雯再次發文說明帳冊與金流問題時，有網友詢問她如何經營檢調線7年，吳男則標註回覆「肉體」，均被認定帶有性暗示與貶抑意味。法院認為，范、吳兩人與馬郁雯素不相識，僅因不滿其言論，即以影射方式貶損其人格與名譽，已超出合理評論範圍。審酌兩人未獲馬的原諒，且吳男另曾對馬提告恐嚇取財，徒增司法資源耗費，最終依散布文字誹謗罪分別判處拘役40日與50日，均得易科罰金。