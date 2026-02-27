我是廣告 請繼續往下閱讀

今（27）日為228和平紀念日連續假期首日，交通部高公局表示，截至上午11時，國道全線交通量為35.2百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里，仍在預期流量範圍內，但上午已發生30件事故造成車流回堵，預判下午7路段仍會塞車，建議國5南向用路人於下午5時後出發，節省寶貴時間。高公局指出，今日上午國道壅塞路段主要為國1南向桃園至中壢轉接道、楊梅至新竹、王田至彰化；國1北向汐止端至五堵（事故）；國1高架北向堤頂至汐止端；國3南向鶯歌系統至高原、烏日至霧峰、草屯至中興；國3北向新店至木柵、新化系統至官田系統，其餘路段均能維持行車順暢。另外，今日截至上午11時，共發生30件事故，如上午7時10分於國1北向8.8公里處發生1輛化學槽車自撞事故，占用外線車道，刻正排除中，造成後方車流回堵4公里，還有上午8時35分於國1北向310.2公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於上午8時54分排除，造成後方車流回堵5公里。上午9時48分於國3北向343.6公里處發生3輛小客車追撞事故，占用內線車道，於10時7分排除，造成後方車流回堵5公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。高公局也預判，今日下午重點壅塞路段為國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西；國5南向南港系統-頭城；國10西向仁武至左營端等路段，建議國5南向用路人下午5時後出發，節省寶貴時間；用路人可透過本局高速公路1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。同時，高公局與公路局攜手合作，由高公局於每日的路況預報增加宣導省道及快速公路管制措施、壅塞情形預測、國道客運優惠措施等。跨機關合作整合交通資訊，提升民眾出行便利與安全，並呼籲民眾開車時需繫妥安全帶，手握方向盤、切勿分心，並需保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，避免頻繁變換車道，以確保行車安全。