我是廣告 請繼續往下閱讀

▲申惠善在劇中，飾演高級時尚品牌「蓓朵奧（BOUDOIR）」的亞洲區分社長-金莎拉，擁有完美履歷和無懈可擊的時尚品味。（圖／Netflix提供）

▲李浚赫飾演的刑警朴霧炅，冷靜、克制，在柳暗花明的一路偵查、剝析過程，成功帶領觀眾深入金莎拉奇特的幽暗世界。（圖／Netflix提供）

＃本文含部份劇透，請您斟酌閱讀。《莎拉的真偽人生》是一齣節奏明快的「爽劇」，燒腦、懸疑、反轉，情節的跌宕起伏出人意表，卻又始終透著一股對於宿命控訴的人道悲憫。《莎拉的真偽人生》讓人不自主聯想到大師級作家山田宗樹名作翻拍的《令人討厭的松子的一生》，卻從娛樂的角度添注了整體結構的繁複，以及主人翁遭遇瞬息萬變的奇思妙想。故事從一具面目全非、被棄屍在城市下水道的無名女屍揭開序幕，整齣戲是謎案偵辦的撲朔迷離，逐漸水落石出的真相卻不僅只是命案本身那麼簡單。隨著李浚赫扮演的警探一路追查，在不同的證人的口中，戲的前半段，女主角「金莎拉」幾乎每一集都要以不同的姓名、身份重新「死」一次，（不是時間循環迴圈的那種「再死一次」，而是同樣的過往在不同人物的視角，便有了迥然不同的記憶和解讀），隨著劇情的推演，陸續拼湊出的詭譎時間軸，組構出一個平凡女子由社會底層到金字塔頂端，如何與命運中的或然與必然精彩週旋的戰役，交織出一個教人歎為觀止又感慨萬千的曲折旅程，短短八集，一氣呵成，兼具文學性和市場行的完美融合（「我賣的是優越感這個附加價值，並據此訂定了合理的價格」，諸如此類，耐人咀嚼的金句連發），讓人看時欲罷不能，看完不無省思，是馬年開春叫好（豆瓣網評分7.7），叫座（Netflix霸榜的Top 10冠軍），值得鄭重推薦。在這個以標籤決定身分、以品牌定義價值的時代，《莎拉的真偽人生》像一場冷冽而華麗的時尚寓言。它不是單純的犯罪懸疑劇，而是一則關於「成為誰」與「被看見」的現代神話。本劇由擅長描摹人性暗面與道德灰階的金鎮民執導，申惠善與李浚赫繼《秘密森林》後再度合作。若說當年《秘密森林》探討的是權力與正義的陰影，那麼《莎拉的真偽人生》則把鏡頭對準另一種更隱晦的權力：階級與品味。金莎拉（申惠善 飾），高級時尚品牌「蓓朵奧（BOUDOIR）」亞洲區分社長，上流社會的寵兒。她擁有完美履歷、精準談吐、無懈可擊的時尚品味。直到一具無名女屍在首爾下水道出現，重案組刑警朴霧炅（李浚赫 飾）開始抽絲剝繭，她的過去，如層層絲綢被拉開：睦佳熙。荳兒。金恩才。金莎拉。金美靜。名字如衣裳，一件件更換；身分如高訂禮服，剪裁合身，只為進入下一場宴會。這部劇真正迷人的地方，不在於「她到底殺了誰」，而在於一個更文藝、也更殘酷的命題：如果一個虛構的身分，創造了真實的價值，它還算謊言嗎？她創立的品牌，並非百年歐洲名門；她的學歷與出身，也經過縝密設計。但當上流社會願意為之買單，當媒體為她策展，當消費者為那只包包排隊，虛構便開始生長出現實的重量。《The Art of Sarah》這個英文片名，比中文譯名更準確。莎拉的人生，本身就是一件藝術作品。她不只是角色，她是創作者。開篇的蓓朵奧新品發表會，是全劇最關鍵的一場戲。天空忽然落雪，保安替名牌包撐傘，卻沒有人替自己遮擋。金莎拉踏上階梯，在最高處，為包包撐傘。她不為自己遮雪，她守護的是品牌。那一幕，既荒謬又詩意。背景投影借鑑了米開朗基羅的《創世紀》，象徵「創造」。她彷彿是神，從無到有創造一個奢侈帝國。然而那只是投影，不是原作。真實與虛構交疊，如同劇中反覆出現的勝利女神雕像。西斯汀禮拜堂的壁畫象徵創世，而盧浮宮中的勝利女神，象徵榮耀。劇中雕像的真翅膀與投影的假翅膀重疊，真假難辨。這不只是美術設計，而是一種哲學宣言：我們所仰望的成功，本身也許就是一場精緻的投影。當結局揭曉，莎拉選擇以「金美靜」之名入獄，承擔罪名，只為保住品牌聲譽。她犧牲了名字，卻守住作品。她失去身分，卻完成創作。她不是失敗者。她是以身為炬的勝利女神。女主角申惠善在韓劇觀心目中是一種十分特殊的存在，出道14年來，在媒體的聚光燈C位她很少被當「頂流巨星」看待，但從《雖然30但仍17》到《哲仁王后》、《歡迎回到三達里》，她戲路寬廣、作品不斷，雖非美艷過人，但演什麼像什麼，深入人心的角色相當多，演技多樣而精準，在《莎》一劇中，她再一次火力全開，展現了多樣而精準的演技，將女主角人格進程的層次、脈絡、轉折拿捏得出神入化。事實上，申惠善的表演，是這部劇真正的靈魂。她可以是洗碗工，在後廚因飢餓而低頭舔食剩菜；可以是精品櫃姐，在電梯一層層停靠時忍著淚水；可以是酒店女子，在燈紅酒綠中交換籌碼；也可以是品牌總裁，在鎂光燈下談論藝術與品味。她的臉並不張揚，卻極具可塑性。這種「可以被忽略」的外貌，恰好成為多重身分最好的容器。她的聲線、肢體、眼神隨階級轉換而細膩調整——不是誇張的變身，而是氣質的微調。當她在審訊室裡，穿著白衣，側目點煙，雪景般的冷意瀰漫空間，那一瞬間，觀眾意識到：她從未真正屬於任何階級。她只是借用。李浚赫飾演的刑警朴霧炅，冷靜、克制、帶著升遷壓力。他與她之間並非愛情，而是一種鏡像關係：兩人都在追逐向上的階梯，只是選擇了不同方法。當他接受她提供的「真相」，案件得以結案，仕途得以前行，他也完成了一次階級交易。正義，未必比品牌更純粹。向來勇於挑戰冷僻戲路、人設的他，這次貌似選擇了當一個本本份份的美男子（超高顏值延續了去年大火的《我的完美秘書》），在柳暗花明的一路偵查、剝析過程，他四平八穩地發揮了做為一個「鏡頭」的功能（前四集），記載、梳理、感觸了他的發現，成功地帶領觀眾也深入了這個奇特女子不為人知的幽暗世界。這部劇最尖銳的批判，不在詐騙，而在拜物。奢侈品的價值，不來自成本，而來自認可。學歷的光環，不來自知識，而來自象徵。身分的重量，不來自本質，而來自他人的目光。我們在社群媒體策展自己，在職場設計人設，在朋友圈精選濾鏡。莎拉只是把這件事推到極端。她誠實地承認：身分是可以設計的。當她說出那句台詞：「如果連真假都分不清，還能算是假的嗎？」這不是狡辯，而是一面鏡子。世界早已習慣相信包包上的標誌，相信名校的徽章，相信西裝的剪裁。我們社交的，從來不是人，而是標籤。莎拉的人生像煙火。它不是真的花，卻在夜空中燦爛到令人屏息。它終將墜落，卻在墜落前完成盛放。她或許是罪犯，或許是藝術家，或許兩者皆是。她燃盡自己，只為證明一件事：細節成就信用，信用積累為信任，信任極致即信仰。蓓朵奧，也許是假的。但渴望被看見、被承認、被世界命名的欲望，從來都是真的。對於熱愛文學、藝術與時尚的女性觀眾而言，《莎拉的真偽人生》不只是一部懸疑劇，而是一場關於「自我創造」的思想實驗。它讓我們在華麗布景與冷峻推理之間，反思自己的生活：我們是誰？我們相信什麼？我們又為了成為誰，願意付出多少？當鏡頭落下，雪停了。而那把替包撐起的傘，仍在記憶裡閃著微光。看完這部劇，我反覆想起一句話：人不是因為完美而被愛，而是因為被看見而存在。莎拉一生都在追逐「被看見」——被上流社會承認，被市場肯定，被媒體讚頌。她用聰明、膽識與冷靜，為自己縫製一件足以進入世界中心的禮服。那件禮服或許是假的，但她想活下去、想往上走、想擁有選擇權的渴望，卻真實得刺痛人心。對許多女性而言，這不只是犯罪故事，而是一種隱喻。當社會標準嚴苛、階級壁壘森嚴，我們是否也曾在現實壓力下，調整語氣、修飾履歷、隱藏出身，只為換取一次公平競爭的機會？莎拉或許走得太遠，但她的野心與孤獨，並不陌生。於是我們既無法完全原諒她，也無法真正討厭她。因為在某個瞬間，我們理解了她。●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com