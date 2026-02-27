我是廣告 請繼續往下閱讀

Meta宣布正式對來自中國、巴西及越南的詐騙廣告主提起訴訟，指控這些不法業者大量盜用名人肖像，並藉助deepfake技術製作以假亂真的詐騙廣告，誘使Facebook與Instagram用戶誤入假投資群組、購買未經核准的保健產品，或報名參加根本不存在的課程，受害範圍遍及全球。Meta指出，這類俗稱「名人誘餌」（celeb bait）的詐騙廣告設計精密、極難識別，已對平台用戶造成嚴重威脅。為此，Meta決定將逾50萬名知名人士與公眾人物的面部特徵，納入臉部辨識系統，一旦偵測到廣告內容疑似濫用特定人物肖像，系統將自動攔截並阻止該廣告繼續投放。在技術防禦層面，Meta同步升級了針對「cloaking」手法的AI偵測能力。所謂cloaking，是指廣告主刻意讓廣告審核系統看到與實際內容截然不同的頁面，藉此規避平台審查。Meta表示，一旦偵測到相關手法，將立即凍結付款帳戶、停用違規帳號並封鎖相關網域，同時與業界夥伴共享情報，攜手強化跨平台的詐騙防線。除了針對外部不法廣告主採取行動，Meta也對內部合作關係展開清查。這次Meta同步向8家前「Meta Business Partners」認證合作夥伴發出停業令，指控這些業者私下提供帳號「解禁」或恢復服務，協助被封鎖的客戶重新繞過平台執法機制。Meta警告，若這些業者拒不配合，將考慮採取進一步的法律行動。Meta強調，打擊詐騙需要多管齊下，除了持續強化自動技術防禦，還將積極瓦解背後的犯罪網絡，並深化跨產業合作。與此同時，Meta也推出詐騙防範中心，提供用戶實用的防騙知識與提示，協助一般民眾提高警覺、避免上當。