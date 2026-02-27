我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中一名外送員因跨雙黃線被警方開罰，沒想到他竟突然下跪喊冤。（圖／翻攝畫面）

台中太平區樹孝商圈近日發生一起機車違規事件！昨天（26日）一名42歲陳姓外送員，疑似為了趕送餐點，跨越雙黃線逆向行駛，遭巡邏員警攔下並依法開出900元罰單。不料，陳男竟當眾情緒失控下跪，握著員警的手喊冤，引發路過民眾側目並將過程PO網，感嘆外送員「應該壞不到哪裡去」並大酸警方「缺業績」。然而，網友反而力挺警方嚴格執法，強調違規與辛苦不應混為一談，直指外送員這種行為根本是「情緒勒索」。這起事件發生在26日傍晚5時許的太平區樹孝商圈，當時一名42歲的陳姓外送員疑似為了趕時間送餐，竟大膽騎乘機車從對向車道跨越雙黃線違規行駛。正在巡邏的員警發現後，隨即上前將其攔下盤查，並根據《道路交通管理處罰條例》準備開出900元的罰單。怎料，陳男情緒突然失控並當街下跪，握著員警的手不斷辯稱「我往前行後才左轉」，員警見狀趕緊安撫其情緒，並嚴正告知其違規事實明確，要求他保持冷靜配合執法。陳男最終仍接受事實簽收舉發單，隨後自行離去。現場目擊民眾將這段下跪求情的過程拍下並上傳社群平台，感嘆外送員「應該壞不到哪去」，直呼警方「缺業績結果這樣」。然而，多數網友並不買單，紛紛留言表示「守規矩騎車根本不會被攔」，還有人說違規後下跪是種「情緒勒索」，不應以此為難依法辦事的警察。更有網友理感性分析，認為辛苦與違規是兩回事，若因違規造成他人家庭破碎，屆時同情心也無法彌補傷害，呼籲社會大眾應理性看待。