新北市新增1例麻疹本土確定病例，經衛生單位疫調，確診個案於可傳染期間曾於2月21日中午12時32分至下午1時16分搭乘中興客運214公車自連城路至光華商場站，下午1時20分至1時40分於光華商場購物，於1時44分至1時50分搭乘捷運板南線自忠孝新生站至西門站，並在西門町逛街至下午3時許，下午3時12分至3時43分搭乘首都客運307公車返家，台北市政府衛生局表示，相關場域及搭乘過的捷運與公車均已加強清消，提醒曾經與確診者足跡重疊者，請自主健康監測18天。北市衛生局提醒，麻疹會透過空氣、飛沫及接觸確診者的分泌物而傳染，傳染力非常強，確診者出疹前4天至後4天皆具有傳染力，感染後會有發燒、咳嗽、流鼻水、結膜炎及出疹等症狀。接觸者健康監測期間如無症狀可正常生活，建議要佩戴口罩，儘量避免出入人多擁擠的公共場所及避免接觸小於1歲嬰兒、尚未完成麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗(MMR)接種之幼童、孕婦或免疫不全病人。若有紅疹、發燒，或出現咳嗽、流鼻水、畏光、流淚、紅眼等疑似症狀，請儘速與居住地健康服務中心、台北市防疫專線(02)2375-3782或1922聯繫，由衛生單位安排就醫，就醫時請主動告知醫師接觸史，以降低病毒傳播風險。北市衛生局說明，接種疫苗是預防麻疹最有效的方法，目前國內提供6歲以下幼兒2劑公費麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗接種，家中若有出生滿12個月及滿5歲至國小入學幼童，若尚未完成「麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）」各1劑者，儘速攜帶幼童前往本市合約醫療院所完成疫苗接種，以建立免疫力、降低感染風險；疫苗接種與合約醫療院所相關資訊可向台北市十二區健康服務中心或撥打臺北市防疫專線（02）2375-3782洽詢。