民眾黨不分區立委李貞秀被質疑在登記參選立委時，具有台灣、中國大陸「雙重戶籍」，行政院長卓榮泰昨（26）日下令各部會，在資格確認前，一律不提供任何資料，並請中選會依陸委會及內政部去函內容，進行必要的行政作業處理。對此，中選會表示，若有一開始就當選無效情況，依法會針對相關法律主管機關提供的事證繼續處理。卓榮泰昨在行政院會表示，日前有立委提出立法院中有立委的資格有瑕疵、尚待確認，提供資料要特別審慎。他指示各部會，在該名立委合格資格未確認前，各部會一律不提供任何資料，無論是機密或非機密資料。對此，中選會表示，一向依法依例辦理選務，如公職人員選舉罷免法第73條辦理遞補作業，並發布遞補當選人名單公告。中選對說，若自一開始就當選無效的情況，會依法會針對相關法律主管機關提供的事證繼續處理，像是會提到中選會委員會議討論等。此外，對於卓榮泰下周將赴立院報告關稅與貿易議題，屆時是否會接受李貞秀的質詢？行政院發言人李慧芝也說，卓院長既然稱呼她為「李女士」，「這部分的答案應該已經很清楚了」。