機車族大紅包來了！115年台南電動機車補助方案正式出爐，台南市政府環保局表示，只要符合資格，台南電動機車補助3.6萬元直接入帳。由於不少人擔心2026機車補助申請截止日會讓名額提早完售，建議有換車打算的人趕緊行動。不論是家庭主婦、外送員或青年族群，只要掌握這份攻略，不僅購車有獎金，連台南電池月租補助都能一次領到手。若想對比全台最高的桃園電動機車補助4.4萬，這篇也幫你整理好了！
台南電動機車補助3.6萬開跑！中低收領最高
台南市政府環保局表示，今年大幅提升補助力道，一般市民汰舊換新可領 30,200 元，中低收入戶更可領到 36,200 元。市長黃偉哲表示，今年特別擴大照顧範圍，除了幼幼、青年專案，更納入「天然災害災損戶」，補助不限一生一次。最殺的是台南首創電池資費一次給！重型機車直接領 7,200 元、輕型領 3,600 元，補助款一次撥入戶頭，相當於政府幫你負擔了近兩年的電池月租費！
全台最高！桃園電動機車補助4.4萬搶先看
除了台南，桃園電動機車補助4.4萬也是熱門搜尋話題。桃園市環保局表示，針對汰換二行程機車，結合婦幼、青壯、外送騎士等專案，中低收入戶最高補助達 44,000 元，為六都最高。不論您位於哪一區，這類政府發錢的好事都有名額限制。提醒民眾，2026機車補助申請截止日最晚至 115 年 12 月底，若預算提前用完就會提早截止，想換車的朋友務必趁早。
115年台南電動機車補助申請攻略：三步入帳
若您是台南市民，請依照以下三個關鍵步驟操作，確保獎金不漏接：
1. 首站線上登記： 登入環境部「車輛汰舊換新抵換媒合平臺」註冊。
2. 關鍵選取地區： 在減量效益選項中，務必勾選「臺南市」，才有加碼金。
3. 官網文件上傳： 備齊新車行照與存摺，登錄「台南市機車補助網」完成申請。
》Gogoro購車試算
以台南市民購買定價89,800圓的 Gogoro Delight 為例，一般市民進行汰購（新舊車主同一人）的總補助金額剛好就是 30,200 元，也就是說一般台南人，不算其他購車優惠的話，光是政府補助，就可以 59,600 元成為車主，中低收入戶再省6000元。根據Gogoro補助試算網頁，相關中央政府與地方政府補助如下：
• 經濟部產發署補助：8,000 元
• 行政院環境部補助：4,000 元
• 地方環保局補助：15,200 元
• 台南市特定專案加碼：3,000 元
合計補助 30,200 元，中低收入戶則最高補助 36,200 元。
資料來源：台南市政府環保局、桃園市環保局
