我是廣告 請繼續往下閱讀

▲▼陳妍希受邀出席義大利時裝品牌Max Mara於米蘭的時裝周。（圖／陳妍希michelle微博）

▲遇到外媒堵上麥克風，陳妍希表現得落落大方，全程以英文接受訪問，態度從容。（圖／翻攝自微博）

「馬尾女神」陳妍希入行19年，交出國片《聽說》、《那些年，我們一起追的女孩》及陸劇《狙擊蝴蝶》等代表作，農曆年返台和家人相聚後，她一開工便飛到米蘭參加時裝周，穿著品牌服裝穿梭秀場，並以流利英文接受訪問，多段沒修圖、無濾鏡的影片瘋傳，逆齡美貌讓人難以想像已經42歲，關鍵字「陳妍希狀態好成這樣」還登上熱搜。陳妍希近日受邀出席義大利時裝品牌Max Mara於米蘭的時裝周，她一頭烏黑長直髮披肩，選穿粉色系西裝外套，內搭單排扣背心，下半身則是飄逸感十足的花瓣短裙，小露鉛筆腿，宛如仙界精靈，而細看所有側拍影片，陳妍希的膚質平滑透亮，完全看不到毛細孔，加上招牌梨渦，整體迷人、浪漫又俐落。此外，遇到外媒堵上麥克風，陳妍希也表現得落落大方，以全英文回答記者問題，態度從容，網友紛紛表示：「姐姐的氣場真是絕了」、「畢竟是南加大高材生，進娛樂圈只是因為長的美」、「英語好的女人最有魅力了」、「不愧是南加大校花級別」、「好有知性美的妍希」、「我被狙擊一天了！」陳妍希以童顏凍齡形象聞名，曾經大方分享其簡約高效的保養哲學，強調「化繁為簡」才是長效美肌關鍵，陳妍希自稱懶人保養派，日常重點放在保濕、美白與防曬，每隔2小時補擦防曬霜，並以卸妝油搭配洗面乳澈底清潔，回家後立即補水修護，避免肌膚暗沉老化。另外，陳妍希注重內外兼修，從飲食入手，多攝取維生素C豐富的水果，如奇異果、火龍果與柳橙，並推廣換季「油敷法」，即以熱敷開毛孔後噴保濕霧、塗抹護膚油，搭配每日半小時皮拉提斯提升代謝，她還愛喝紅棗蘋果湯補氣血，早起拍打八虛排濁氣，這些祕訣讓年屆不惑的女神肌膚依舊水嫩透亮如少女。