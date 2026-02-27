我是廣告 請繼續往下閱讀

國民黨下周將公布黨版國防採購特別條例草案，即將訪美的台中市長盧秀燕昨日晚間夜宴多位藍委詳談軍購、台美關稅協定。知情人士表示，美國在台協會處長谷立言告知美方軍購底線是9000億元。對此，國民黨團書記長林沛祥今（27）日表示，現場根本沒有人講過9000億這個數字，更沒有所謂的金額底限。媒體報導，知情人士透露，盧秀燕表示自己前些日子有見過谷立言，也得知美方所要求的軍購最低金額不止3500億，而是約9000億。因此國民黨版若只願意編列3500億，將會讓美方不滿，最後恐怕會與民進黨站在同一陣線，指責「國民黨親中」，嚴重時就會影響到今年的地方大選。林沛祥回應表示，這次餐會其實很單純，大家主要都在討論關稅議題，從國際情勢談到產業影響，內容相當務實。至於軍購，只是零星提到幾句，絕對談不上是重點。針對外界流傳所謂「美方要求9000億軍購」，林沛祥回應表示，實說，他們聽到也有點驚訝，因為現場根本沒有人講過這個數字，更沒有所謂的金額底限。林沛祥說，政策討論可以熱烈，但事實不能加料。相關報導與實際情況落差不小，難免讓人以為是不是想像力比筆記還豐富。林沛祥強調，國民黨尊重媒體專業，但也誠懇呼籲，查證多一點、推論少一點，以免誤導社會大眾。對於不實報導，還請自重。