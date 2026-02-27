我是廣告 請繼續往下閱讀

2026新北市長選戰，目前呈現三腳督局勢，據民進黨內部民調顯示，民進黨候選人蘇巧慧支持度達到38.1%、台北市副市長李四川30.2%、民眾黨主席黃國昌13.1%；若是一對一選戰、回歸藍綠對決，蘇的支持度43.7%，贏過李的43.3%，雙方差距僅0.4％。對此，名嘴張益贍分析，蘇巧慧民調超車李四川原因有三點，包含李四川弟「環保流氓」事件、國民黨「鄭傅體制」的親中路線、黃國昌的仇恨值轉嫁對於新北最新民調結果，張益贍在臉書說，他之前就說過李四川宣布參選，就是其民調的最高點，沒想到國民黨還沒正式徵召，民調就被蘇巧慧追上，形成「黃金交叉」。張益贍分析，其原因有三，李四川弟「環保流氓」事件、國民黨「鄭傅體制」的親中路線、黃國昌的仇恨值轉嫁。他說，李四川是專業的副市長，但從來沒當過行政首長，更不用說是侯選人，如何因應選戰對其個人及家人的檢驗備受考驗，對其弟「環保流氓」問題的閃避，從民調看來選民並不買單。張益贍續指，國民黨中央及立院黨團的「鄭傅體制」，無論是鄭麗文「鄭習會」或傅崐萁在立院「十度擋軍購」的立場，選民的不滿將轉嫁到國民黨侯選人，而黃國昌一席「不排除加入李四川團隊」的談話，「藍白合」讓選民不知道是投給李四川還是黃國昌？張益贍說，從民調可以看出，當「藍白合」提名黃國昌，蘇巧慧以52.4%大幅領先黃國昌的30.9%，代表有10%（近1／4）李四川支持者，寧可投給蘇巧慧，也不願支持黃國昌，「所以李四川與黃國昌如果『藍白合』，是否會嚇跑對黃國昌不滿的支持者？」張益贍提到，國民黨、李四川的策略應該是與黃國昌保持距離，不強求「藍白合」，即使黃國昌選到底，選戰最後再喊「棄昌保川」，勝算反而比較高，而只有13%（會被棄保）的黃國昌，將喪失談判籌碼，沒有台階下，可以華麗轉身的黃國昌，會不會乾脆因此而「選到底」？