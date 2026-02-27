我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園台61線快速道路日前發生一起奪命車禍！25日晚間7時許，一名患有失智症的82歲周姓老翁，深夜騎乘單車誤闖匝道，不幸遭後方轎車撞擊身亡。由於事發路段監視器過於老舊，無夜間功能，家屬在悲慟之餘，透過社群平台發起協尋，懇求當時路過的駕駛人提供行車紀錄器影像，希望能還原家人事發前後的真相。事故發生在25日晚間7時許，台61線快速道路南下觀音草漯匝道口前，一名45歲的洪姓女子駕駛自小客車行經該路段外側車道時，疑似因未注意前方路況，撞上一名騎乘腳踏車、疑似誤闖快速道路的82歲周姓老翁，導致老翁當場被撞飛倒地。警消趕抵現場時發現他倒臥血泊、傷勢嚴重，雖緊急送往醫院搶救，最終仍因傷重宣告不治，警方事後對洪姓女駕駛進行酒測，確認並無酒駕情事，至於詳細肇事責任歸屬，仍有待警方進一步調查與釐清。憾事發生後，由於事故地點缺乏監視器畫面，周姓老翁的家屬正焦急地在社群平台上發文求助，希望當時有經過該處的車主能提供行車紀錄器畫面。家屬哀慟表示，高齡82歲的周翁患有失智症，事發當晚獨自騎單車出門，沒想到竟誤闖快速道路遭遇死劫。讓家屬更無助的是，雖然路口設有監視器，卻因設備老舊而不具備夜間拍攝功能，家屬在悲痛之餘，希望能還原老翁出事前與事發當下的真相，期盼能有目擊者或提供關鍵影像，協助釐清這起奪命車禍的經過。