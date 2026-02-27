我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市南西商圈26日晚間再傳衝突事件，一名女子在路上徘徊時，突然踩了路過男子一腳，隨後從包包內掏出美工刀怒瞪對方。由於先前曾發生隨機攻擊事件，這樣的行徑也瞬間引發民眾恐慌。這名女子隨後離開現場，進入捷運中山站，警方目前已掌握身分並循線追查中。事發於26日晚間10時許，26歲黃姓男子行經南京西路新光三越附近巷弄時，突遭48歲周姓女子踩踏。黃男表示，周女隨後拿出美工刀怒視他，讓他心生不安。周女隨即離去，黃男一邊尾隨至捷運中山站，一邊通知女友並報警求助。在等待警方到場期間，黃男曾喝斥周女不要離開，但對方仍不顧勸阻自行離去。警方已調閱監視器畫面確認周女身分，初步了解其居無定所，疑似為街友，目前正積極查緝到案。據了解，周女過去曾在捷運中山站內毀損物品，因未到案說明，已遭捷運警察隊依毀損罪嫌函送偵辦。警方呼籲，若遇到類似情況，應保持距離並立即報警，以確保自身安全。