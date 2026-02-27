我是廣告 請繼續往下閱讀

台北101董事長賈永婕大年初五參觀中正紀念堂《自由花蕊》展覽後，她在臉書曬出蔣中正蠟像照並寫下「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」，引發熱議。對此，前立委蔡正元今（27）日揭露賈永婕家族超狂背景開酸指出，蔣介石的確讓「大家」多討厭，但建議賈永婕應該接著這麼說「我更討厭你，你幹嘛輸給毛澤東，沒有令人討厭的你，我的父親賈大駿不會只當到上校。還流落去韓國當武官」。蔡正元臉書發文指出，賈永婕是很可愛的美人，很能幹的企業家，「把台北101幹成台灣101，真的有不俗的幹事能力。對於賈指蔣介石蠟像說「繼續罰坐吧，看大家多討厭你」。他建議賈永婕應該接著這麼說「我更討厭你，你幹嘛輸給毛澤東，沒有令人討厭的你，我的父親賈大駿不會只當到上校，還流落去韓國當駐外武官」蔡正元建議賈永婕再接著說「沒有令人討厭的你，我的祖父賈名權不必跟著你，流落到鬼島靠你吃飯，只當到圓山飯店的秘書長」，可以再繼續說「沒有令人討厭的你，我的曾祖父賈德潤，在河南可是當副省級大官和土豪大地主，跟曾祖伯父賈德耀聯手用權勢控制食鹽買賣，家裡的房子比圓山飯店還要大，也不必率領『民團』調教製鹽的死老百姓，結果被「紅軍」這班土匪給宰了」。蔡正元建議賈永婕還可以接著說，「沒有令人討厭的你，我的曾祖伯父賈德耀，可是赫赫有名的北洋軍閥賈德耀，曾在袁世凱麾下當陝西軍區司令，最後還當上國務院總理和陸軍總長」，還可以繼續說「令人討厭的你，那時候你還在上海玩股票，替那個叫什麼孫中山的籌集資金，還幫孫中山搞什麼北伐，要帶軍隊北上打我們賈家，你真的很令人討厭」。蔡正元建議賈永婕更可以接著說，「我的曾祖伯父賈德耀一人得道，我們賈家這群雞犬都升了天，令人討厭的你，竟然和毛澤東你們兩個黨，發動學生到賈德耀和段祺瑞門口示威抗議，我的曾祖伯父賈德耀被你所迫，不得不命令軍隊開槍射殺ㄧ堆學生，造成『三ㄧ八慘案』，這些都是令人討厭的你引起的」，更可以繼續說「令人討厭的你，我的曾祖伯父賈德耀，被吳佩孚以槍殺學生的罪名趕下台，如果不是因爲討厭的你，我們賈府可是貴爲大國總理兼軍閥頭子，比那個紅樓夢的賈府，不知道高貴了多少個檔次，那需要流落鬼島當第一代的什麼人。」最後蔡正元總結，總的來說，「這一切都是令人討厭的你造成的，我這一輩子會ㄧ直詛咒你被罰坐，永遠不得站起來。」