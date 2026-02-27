我是廣告 請繼續往下閱讀

▲「2026臺南古都國際半程馬拉松」將於3月1日清晨在永華市政中心前南島路登場，路線圖一覽。（圖／台南市政府提供www.tainan.gov.tw/）

▲「2026臺南古都國際半程馬拉松」將於3月1日登場，美食補給名單相當華麗。（圖／台南市政府提供www.tainan.gov.tw/）

▲「2026臺南古都國際半程馬拉松」交通管制（圖／取自臺南古都國際半程馬拉松官網https://www.tainanhalfmarathon.com）

▲「2026臺南古都國際半程馬拉松」接駁車（圖／取自臺南古都國際半程馬拉松官網www.tainanhalfmarathon.com）

「2026臺南古都國際半程馬拉松」將於3月1日清晨在永華市政中心前南島路登場，台南市政府表示，本次賽事總報名人數超過2萬5000人，為歷屆最高，國際跑者則有36國417人參與。賽事還規劃米其林美食補給站，包括阿文米粿、阿霞飯店現蒸米糕及竹馨居勇伯豆花。《NOWNEWS今日新聞》整理個組別報到與開跑時間、美食補給名單、交通管制、成績查詢等資訊一次看。▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️3月1日，5:00開始臺南市政府永華市政中心西拉雅廣場臺南市安平區永華路二段6號古都馬拉松一向有「全台最豪華美食補給」之稱號，今年補給規劃亦全面升級，包含包括阿文米粿、阿霞飯店現蒸米糕及竹馨居勇伯豆花等米其林美食名單，另也設置蔬食能量站，提供素鹹酥雞、素咖哩牛肉飯及素蔬菜粥等品項。在地農特產補給則包含善化牛肉湯、南化黑糖塊、玉井黃金蕎麥麵、學甲虱目魚丸、安平蚵仔煎、官田菱角酥與菱角魚鬆，以及玉井烏魚子芒果乾等。集合：5:00開跑：5:30終點關門：9:00集合：5:30開跑：6:00終點關門：8:00集合：5:50開跑：6:15終點關門：7:05集合：5:50開跑：6:15終點關門：7:05半程馬拉松組男子、女子組冠軍：皆為10萬元路跑組男子、女子組冠軍：皆為3萬元體育局說明，賽事當日從上午4時開始陸續管制，至上午10時完全解除管制，交通管制區域涵蓋中西區、南區及安平區，管制路段包含南島路、慶平路、建平路、國平路、永華路二段、中華西路二段、府前路、南門路、健康路、新樂路、新港路、漁光路、光州路、安億路、慶平路、建平路、平通路、文平路、國平路、永華路等路段。接駁路線：臺南市火車站前站（北門路二段4號）→臺南市議會前廣場（永華路二段2號）接駁時間：04:00～05:00（每十分鐘一班車）接駁路線：臺南市議會前廣場（永華路二段2號）→臺南市火車站前站(北門路二段4號)接駁時間：07:10～10:30（每二十分鐘一班車）來回車資每人40元（欲搭乘接駁專車者車資連同報名費一起繳交）一、使用手機掃描號碼布上之 QR Code，即可查詢成績二、於網址中輸入「號碼布號碼」或「姓名」進行查詢，即可查看完賽時間、分段成績及排名資訊，並可下載個人成績證明。