中華民國運彩公會理事長何昱奇，去年（2025）間遭楊姓理專冒名招攬投資吸金，約有30人受騙，金額達5千萬元，經何昱奇提出告訴，楊女被依違反銀行法、偽造文書及詐欺罪嫌起訴一事，上演「恐嚇取財」續集。何昱奇今(27)日表示，楊女面臨司法追訴，非但未尋求諒解，反而出現有人揚言，不滿他循司法途徑處理，自稱要替楊女討公道，向他恐嚇2000萬元。何昱奇強調，他行事坦蕩不受威脅，但為保護自己和家人，已委任律師依法究責，絕不寬貸。何昱奇表示，楊女於2年多前，對外謊稱自己是大股東，與他合伙經營多家彩券行，並冒用他的名義招攬資金，因為影響外界對公會的信任與運作，他第一時間依法報案提告。何昱奇指出，原以為此事已進入司法程序，一切循法律途徑解決。不曾想到，過年期間接連遭到自稱要替楊女討公道人士騷擾，並將他與前員工林某、馬某私下糾紛，惡意操作為「理事長背後遙控」，向他恐嚇2千萬元，他為此不得不再次出面，在臉書公開此事，同時委託律師提告。何昱奇臉書貼文，近期所有威脅放話、爆料媒體操作及影射施壓，其目的昭然若揭——恐嚇取財，為了自己與公會信譽，特此嚴正聲明：一，全面拒絕施壓，任何試圖以「爆料」作為施壓工具、企圖影響輿論的行為，我全面拒絕，絕不妥協。二、零容忍威脅，對於任何形式的威脅、恐嚇或不法交換條件，我採取零容忍態度，雙方已無協商空間。三、完整蒐證究責，所有相關對話、錄音、截圖及恐嚇時間軸，本人已完成完整保全。這不是口頭警告，而是法律程序的基礎。何昱奇強調，這不是輿論攻防，這是法律責任。相關行為涉及「恐嚇取財」、「加重誹謗」及「意圖不法利益」等刑事責任，已正式委任律師啟動法律程序，全面究責。請相關人士不要誤判局勢，不要把沉默當成退讓，他不對罵，只會用法律回應。