228連假高鐵「隱藏買票法」公開！眾實測嚇一跳

：真的成功了

意外發現APP有提供「語音訂位」功能，嘗試操作後沒想到跑出一堆車次，結果真的成功訂到票

▲過去有民眾購買高鐵票時，意外利用高鐵APP語音功能成功買到心儀的車次時段。（圖／記者許若茵攝）

高鐵「智慧語音訂票」是什麼？APP超強訂票神招曝光

▲台灣高鐵推出「台灣高鐵T Express行動購票服務」官方APP，主打民眾可隨時隨地輕鬆訂購車票。（圖／記者陳雅雲攝）

雖然台灣高鐵曾澄清表示，「台灣高鐵各售票通路所售車票並無差異，旅客於各通路是否能購得車票，取決於當下是否有可售車票，與其使用通路無關。」但依舊成為網路上熱議的買票小撇步

▲高鐵APP還有推出「智慧語音訂票」功能，主打「用講的就能訂高鐵票」，民眾可以透過其使語⾳或輸⼊⽂字啟⽤服務，直接語音提出訂票需求，透過簡易對話查詢時刻表、票價及訂票。（圖／台灣高鐵臉書）

高鐵APP「智慧語音訂票」怎麼用？3步驟快速看懂

▲民眾進入高鐵APP首頁，點選右上角智慧語音訂票鍵，進入智慧語音訂票頁面後，系統會自動詢問需使用「訂票、時刻表、查詢」哪項功能，若需訂票只要點選下方左側的「訂票」按鈕即可，先著依序回答起訖站、乘客人數、搭乘時間等就能順利訂票。（圖／記者陳雅雲攝）

