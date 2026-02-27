228連假第一天到來，不少民眾趕著返鄉或出遊，每到這時高鐵票總是一票難求，熱門時段總是保持幾乎客滿的狀態。但過去有民眾表示，意外透過高鐵票「隱藏買票法」成功買到心儀的時段，也就是利用高鐵APP「智慧語音訂票」功能，簡單按一鍵就搶到高鐵票，甚至引來其他人急勸「別說出來！」
228連假高鐵「隱藏買票法」公開！眾實測嚇一跳：真的成功了
過去有網友在Dcard分享，表示曾經利用高鐵APP正常操作都沒有訂到心儀的時段，意外發現APP有提供「語音訂位」功能，嘗試操作後沒想到跑出一堆車次，結果真的成功訂到票，讓他震驚不已。
貼文引起廣大迴響，眾多網友留言認證，「好扯喔！我剛在APP也完全訂不到，語音就訂得到」、「我之前元旦的票，半夜用語音訂到了傻眼，還有很多選項可以選」、「別講出來，以後怎麼用」，但也有人猜測「在你語音的時候有人票退了，常常在刷票的人應該知道，分秒必爭」。
高鐵「智慧語音訂票」是什麼？APP超強訂票神招曝光
據了解，高鐵近年來為了讓乘客搭車更加方便，推出「台灣高鐵T Express行動購票服務」官方APP，主打民眾可隨時隨地輕鬆訂購車票，高鐵APP具備24小時訂位、付款、取票功能，民眾只要透過其按按鍵，就能免排隊快速下訂車票，並推出QR Code手機票證，支援感應閘門直接乘車，還具備分票、退票及查詢時刻表等功能，提供城種更便捷的乘車體驗。
少數人不知道的是，高鐵APP還有推出「智慧語音訂票」功能，主打「用講的就能訂高鐵票」，民眾可以透過其使語⾳或輸⼊⽂字啟⽤服務，直接語音提出訂票需求，透過簡易對話查詢時刻表、票價及訂票。
值得一提的是，每到連假期間高鐵搶票大戰時，都有民眾分享成功利用「智慧語音訂票」功能搶到好幾張票，雖然台灣高鐵曾澄清表示，「台灣高鐵各售票通路所售車票並無差異，旅客於各通路是否能購得車票，取決於當下是否有可售車票，與其使用通路無關。」但依舊成為網路上熱議的買票小撇步。
高鐵APP「智慧語音訂票」怎麼用？3步驟快速看懂
📍步驟1：首先進入APP首頁，點選右上角的智慧語音訂票鍵，記得需先事先填寫好使用者資料。
📍步驟2：進入智慧語音訂票頁面後，系統會自動詢問需使用「訂票、時刻表、查詢」哪項功能，若需訂票只要點選下方左側的「訂票」按鈕即可。
📍步驟3：緊接著系統自動列出一系列問答，包括起訖站、乘客人數、搭乘時間等，點選完畢後就會跳出符合的車次供選擇，選擇好車次後再按下立即訂位即可。
🟡小秘訣：可在流程最⼀開始時，直接透過⼀句話提出訂票需求，例如我要訂X⽉X⽇台北到左營的XXX⾞次全票2張；抑或透過問答對談的⽅式，分次提出訂票需求。
228連假高鐵加開80班次！搭自由座先看等候時間
228連假期間，高鐵為了加強服務旅客，於和平紀念日疏運期加開80班次，且特別規劃4班延後收班列車（南下1班、北上3班），最晚至凌晨0時30分抵達端點站，歡迎民眾多加利用。敬請搭乘延後收班車次的旅客，預先留意與安排到站交通接駁，以確保行程順暢。
高鐵建議民眾，今年台灣高鐵首度推出「當日自由座等候時間預估」服務，有效均化自由座人潮，節省旅客排隊等候時間，連假期間準備利用自由座的旅客，可透過高鐵企業網站、「T-EX行動購票」App查詢以及LINE TODAY 「生活頻道」預先掌握當日各站預估自由座排隊等候時間，並優先選擇綠色燈號的時段搭車，即可避開尖峰人潮、節省寶貴時間。
資料來源：台灣高鐵
