民進黨新北市長參選人蘇巧慧昨在社群平台貼出與行政院副院長鄭麗君合照，並寫下「不解釋」三字，讓外界解讀是「雙北連線」。對此，蘇巧慧今（27）日受訪時回應，為了台灣，相信還有很多的挑戰要一起努力，「我們會一起加油」。蘇巧慧上午出席三峽國際青年商會活動，並接受媒體訪問。對於貼出與鄭麗君的合照，蘇巧慧表示，她和鄭麗君認識非常久，過去也是在立法院的好戰友，在政策議題上，有很多的合作。蘇巧慧說，這段時間看到鄭麗君帶著談判團隊，為了維繫台灣的競爭優勢，和美國不斷地磋商，最後有不錯的成果，「我們都覺得非常高興，為她加油，感謝整個談判團隊」；她說，未來為了台灣，相信還有很多的挑戰要一起努力，「我們會一起加油」。對於綠營內部民調顯示反車對手李四川，蘇巧慧說，她和團隊在過年前夕、年節期間，走訪30幾處的市場、30多間的廟宇，「看到不分年齡、不分黨派，越來越多的民眾站出來，給我們鼓勵、為我們加油」。她說，她也推出了六大福利政見，在社群網路上面發表了一支支的政績影片，「會做事、做對事」向大家報告過去十年的成績。蘇巧慧提到，她一步一腳印，向大家報告過去成績和未來願景，「有這麼多人願意肯定我們，我們非常的感謝，各項民調，我和我的團隊都會認真參考」。該份民調中，在相對深藍的中永和區，蘇巧慧也獲超過四成的支持度，卻被國民黨酸，蘇巧慧則說，新北市有29個區，每一區都有其特色、故事，也有每一區不同的需要，當一個市長最重要的，是每一個區域都要能照顧到。她說，未來她和新北隊會一起繼續努力，讓新北市的每一個區都更漂亮。至於李四川被爆土地與流氓弟弟公司地址一樣，蘇巧慧說，小琉球垃圾清運業者恐嚇案，是檢察官主動偵辦、法院收押，檢察官具體求刑才爆發出來，她和總部的同仁，是看到新聞報導才知道，李四川是否知情，其弟弟有沒有藉端藉勢，「我們無從得知，也從來沒有評論」。蘇巧慧說，屏東人過去對於伍澤元、鄭太吉這種恐嚇威脅民眾的暴力事件深惡痛絕，相信大家都希望司法能嚴加查辦這一類的事件，她的態度也和大家一樣。