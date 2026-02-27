我是廣告 請繼續往下閱讀

全家 69 折驚喜！APP「地圖趣」助攻挖寶 Care Bears 箱

▲全家APP「地圖趣」中，點選「新春禮盒福袋」，就可以看到附近全家的供貨情形，不會白跑。（圖／截自全家APP）

▲全家福袋禮盒69折出清，想找行李箱福袋，目光要記得往下方移，才不會錯過驚喜。（圖／記者徐銘穗攝）

▲全家CareBears行李箱福袋，內有行李箱、吸管鋼杯、資料夾、筆記本、紅包袋和一組抽獎序號。（圖／記者徐銘穗攝）

26 吋布丁狗、CareBears大箱千元出頭 抽獎登錄截止倒數

貴婦紅帽子下殺！萊爾富半價、全家加碼送衛生紙

終極掃貨神密技：往「這地區」鑽就對了

▲買福袋就是要去這種偏遠的超商才夠力！網友過去曾分享台南仁德門市現場，福袋堆到幾乎擋住門口，證明偏鄉門市貨源最充足，這就是搶到骨折價的掃貨神招。 （圖／翻攝Threads）

年後超商福袋出清戰火轉向！繼 7-11 引發全民尋寶後，內行人早已將戰線轉往全家與萊爾富。近期 Threads 網友瘋傳，全家便利商店聯名行李箱福袋悄悄下殺 69 折，原價破千元的行李箱僅需千元出頭即可入手；萊爾富更祭出「紅帽子」禮盒 5 折優惠。儘管許多市區門市已被掃空，但資深玩家透露，掌握「一招」神密技，就是到，補貨機會大增。近期有許多網友在 Threads 上分享，全家禮盒、福袋全面 69 折出清。內行人公開，可以在全家 APP 上的「地圖趣」，直接搜尋所在位置附近的出清供貨情形，就不會白跑一趟。許多網友曬出 Care Bears、布丁狗等聯名行李箱福袋，直呼：「找了好多家，終於在烏日買到了最後一個！」、「真的太可愛！看到那個顏色直接理智斷線」。記者也在附近全家超商意外搜到 Care Bears 14 吋手提行李箱福袋，原價 599 元，目前出清價僅需 414 元。內容物包含：換算下來相當於行李箱本身近乎贈送，吸引不少粉絲瘋狂掃貨。不僅手提款受歡迎，具備前開式功能與杯架的 26 吋聯名行李箱，原價 1599 元，折後也僅需 1104 元，有布丁狗、CareBears等款式。Threads 上更有網友自首，把台北小巨蛋周邊門市的存貨全清空了，可見熱門程度。不過要注意的是，全家福袋（含 BMW、現金等大獎）的，買到行李箱的朋友記得把握時間。除了行李箱，貴婦級的「紅帽子禮盒」也是此波焦點：「金盒紅帽子」原價 1380 元，69 折後僅 953 元。搭配全家 APP「集章趣」活動，滿額還能兌換「厚棒衛生紙」一串（兌換至 3 月 3 日止）。禮盒下殺 5 折。網友分享在 7-11 搶不到，改衝萊爾富順利補貨紅、藍雙色禮盒，驚呼：「沒想到還剩很多，滿足回家！」面對全台瘋搶，網友曝光最強攻略：「買福袋就是要去！」過去就有網友貼出台南仁德中山路 7-11 的驚人畫面，只見店內外福袋堆積如山，並戲稱：「要多少有多少，堆爆爆爆爆！」想要撿便宜的民眾，不妨鎖定非熱門商圈、學區或郊區門市，更有機會挖到寶。