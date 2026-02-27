我是廣告 請繼續往下閱讀

中國官媒《央視》的法治節目，近日披露一起航天科研人員「留學被策反」的案件，該人員才到國外就被當地1名外籍男子盯上，隨後頻頻以請吃燒烤等名義聯絡感情，最後他同意收取報酬，將科研機密洩漏給對方，東窗事發慘吞7年有期徒刑。據《央視》報導，主角名叫趙學軍，是中國某科研院的科研人員，2009年赴西方某國留學，一到當地就被搭上線，對方多次讚賞其學識，之後更多次以「項目有賺錢」為由請吃燒烤、增進感情。彼時的趙學軍，也因為一直覺得自己的專業才能沒有得到充分重視，初到異國就受到熱情宴請+讚賞，自尊心得到「極大滿足」，雙方友誼也在一次次接觸中升溫。趙學軍被捕後透露，當時對方以1個月1000美元，報告出色還能再加800美元的酬勞向他招手，因此回國後，趙學軍就利用在科研院所工作的優勢，大量搜集中國航天領域的核心情報，透過境外間諜情報機關提供的專業間諜器材交給對方，收取數十萬元的間諜經費。中國辦案人員聲稱，這類接觸是境外情報機構慣用的「情感鋪墊」手法，看似尋常的留學際遇，最終演變為長期間諜滲透案。然而，雞蛋再密也有縫，報導指出，2019年6月，中國國家安全機關對趙學軍採取強制措施，2022年8月將他以間諜罪判處有期徒刑7年。報導並引述趙學軍的懺悔，自陳：「無事獻殷勤，非姦即盜，請我吃飯又沒安好心，我還樂呵跟人家吃去，我對自己沒有原則，貪圖小利，把自己的保密身份給忘了，人家有備而來、有目的，我接受懲罰是我自己應該的。」提醒隨著國際科技競爭加劇，航天等關鍵領域成為重點目標，務必留意針對留學與科研人才的「軟性策反」，表面看似普通交往，實則卻暗藏風險。