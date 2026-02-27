我是廣告 請繼續往下閱讀

總統賴清德日前在海基會大陸台商春節活動中，致詞時以「中國大陸」取代以往稱「中國」習慣，引發熱議。對此，媒體人吳子嘉認為，賴清德只是口角春風、說好話，並沒有真實的善意，賴此舉也並不是政策轉向，而是帶有三個目的。吳子嘉近日在其YouTube節目《董事長開講》中表示，賴清德之所以改口稱「中國大陸」，只是口角春風，說好話而已，賴擔心美國總統川普到大陸，台灣恐怕會被交易，所以開始不挑釁，也不去招惹大陸。吳子嘉分析，賴清德此舉並非政策轉向，而是有三個目的。第一，是賴清德希望2026的選舉拿到中間選民以及年輕族群的票，所以故意調整軟化。吳子嘉指出，第二，是為了爭取外資投資台灣；第三是川普現在要到大陸去，賴清德要做出一個溫良恭儉讓的態度給美國看，緩和兩岸關係，讓川普有好印象。吳子嘉表示，賴清德此舉是在降低「麻煩製造者」的標籤，想對美國展現一個合作的姿態，證明台灣是理性的、可以控制的，避免製造緊張，至於賴清德是不是真的想合作，吳子嘉直言，若賴清德要對大陸釋出善意，第一個工作，在民進黨裡下一個命令，民進黨所有黨務系統，所有的文字文書稱呼稱位標準化，明天開始全部叫中國大陸，誠意就夠了。第二，通告全國，過去稱呼為中國的，現在全部在公文書上改成中國大陸，一個行政命令下去就好，「這就是善意，他（賴）現在通通沒有。」