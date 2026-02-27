我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年桃園市長選戰，民進黨誰要挑戰現任桃園市長張善政，外界點名立委王義川、總統府副秘書長何志偉等人。傳出身兼民進黨主席的總統賴清德日前約談王義川。對此，網紅Cheap今（27）日表示，張善政民調贏王義川40%，且張善政有現任優勢，張善政只要一招就能送「憨川」回寶可夢中心。Cheap表示，王義川準備選桃園市長，但這難度可能非常的大，首先是等級輾壓，張善政是「技術官僚」，Google亞洲區營運總監，桃園人特別喜歡這種理工人；王義川自稱「交通專業」，兩段式左轉愛好者，前台中市交通局長。Cheap指出，TVBS民調顯示張善政民調贏王義川40%，且張善政有現任優勢，加上六席立委全藍的，地面組織戰極強，且張善政不但等級高，「屬性相剋」上，也完勝憨川，張善政是一個非常無聊的人，像是地面系防禦性高，他當了這麼久市長，打來打去，還是只能酸他住新店、抿紅酒。Cheap說，而王義川是嘴砲系風格，攻擊強、節奏快，像是雷+火，經常使用「十萬伏特」、「噴射火焰」，在政論節目火力全開、特效十足，但遇到張善政這種「溫吞水」的無聊性格，就像「電系打地面系」0倍傷害，反觀張善政一招「地震」( 施政滿意度 75% )，4 倍傷害+等級輾壓，「一招就能送憨川回寶可夢中心。」