我是廣告 請繼續往下閱讀

今（27）日為228連假首日，台9線蘇花路廊全線順暢，預估全日會有近萬輛次南下車流。公路局東區養護工程分局統計，昨（26）日起蘇花路廊南下車流增加，全日累積超過6000輛次，預估今天會有近萬輛次南下車潮。東區養護工程分局表示，截至上午10時，蘇花路廊南下車潮約3000輛次，預計下午還有約6000輛次待疏運，全線維持車多順暢，經台9線蘇花改南下蘇澳至崇德行車時間約77分，北上時間約73分。因應連假交通疏運，蘇花路廊今天起連續3天部分時段禁止21噸大貨車通行，並開放大客車行駛蘇花改路肩；台8線中橫公路連假期間災修工程不施工，但維持管制放行措施。此外，花蓮縣民宿協會理事長林徐則鈾表示，228連假花蓮住房率約3成，較往年減少，推測是與春節連假距離不久有關，不過相較去年同期已有小幅回升。宜蘭旅館商業同業公會理事長王文新表示，今年春節9天連假，前期初一、初二的住房率不理想，初三起回升到8、9成。原本評估今年春節和228連假距離很近，且不少人出國，可能228住房率不高，但目前約7、8成，算是持平。