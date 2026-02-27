我是廣告 請繼續往下閱讀

一名43歲的越南籍男子，7個月前意外遭沙袋砸中，導致下腹部血肉模糊、骨盆腔嚴重破裂，一度在鬼門關前徘徊。經過台灣醫療團隊的全力搶救與悉心照護，如今他不僅順利返回職場，更在來台工作16年後，終於能在今年農曆春節返鄉與妻兒團聚。他滿懷感激地說，謝謝醫師把我的命救回來，讓我好像重新再活了一次。駐診李綜合醫院的台中榮總外科主治醫師吳坤達表示，患者7個月前受重傷送至苑裡院區急救時，直腸與膀胱均已破裂。醫療團隊歷經4個多小時的跨科合作，進行了剖腹探查、結腸造口、會陰肌皮瓣重建、膀胱修復及骨盆骨折復位外固定等多項重大手術，成功從死神手中搶回一命。醫師吳坤達說，患者上個月已順利進行人工肛門閉合手術，恢復腸道暢通。雖然因骨盆底肌肉受損，小便稍微用力可能會伴隨排便，目前需採坐姿或放慢速度排尿，但透過藥物治療與凱格爾運動訓練，患者的恢復狀況已遠超預期，幾乎跟正常人沒有差別。回憶起這段經歷，這位離鄉背井16年的移工透露，自己每個月都將辛苦賺來的薪水匯回越南養家。受傷昏迷住進加護病房時，失血量高達2000c.c.，腦海中曾浮現許多人生跑馬燈。清醒後，面對遠在越南焦急萬分、想飛來台灣探望的妻兒，他考量語言不通，加上對台灣醫療團隊充滿信心，堅持請家人留在家中等待。憑藉著「要好好活下來」的堅強意志，他積極遵從醫囑服藥復健。如今不僅生活能自理，工作也能跟上同事的步調。趁著農曆過年，他終於能帶著健康的身體，踏上期待已久的返鄉團聚之路。