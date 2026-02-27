我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林男闖醫美團拜連開4槍傷人，逃亡變裝9次橫跨700公里，阿里山落網，檢聲押禁見。（圖／翻攝畫面）

台北市大安區仁愛路一間醫美診所本月21日（大年初五）舉行開工團拜時，具有竹聯幫明仁會背景的23歲男子林于翔，趁65歲蕭姓負責人現身時近距離連開4槍，子彈貫穿蕭男右小腿，另有員工遭流彈波及受傷。林嫌犯案後一路南逃、變裝9次，橫跨約700公里躲避查緝，最終於26日凌晨在嘉義阿里山民宿落網。檢方27日複訊後，以涉犯殺人未遂且有逃亡、串證之虞，向法院聲請羈押禁見，並持續追查是否有幕後黑手。回顧案情，林于翔其實在本月16日除夕當天，才因非法持有槍彈在南投遭逮，經地檢署諭令交保，槍彈全數查扣。不料5天後又再度取得槍枝。21日中午，他先在診所附近停車場與騎樓勘查動線，隨後蒙面伏擊準備團拜的蕭姓負責人，開槍後從容步行離去。逃逸過程中，林嫌前往超商變裝，多次更換衣著，並透過多媒體機台以事先取得的外勞卡門號叫車，降低被辨識風險，接著轉乘多元計程車前往北投，展開跨縣市逃亡。專案小組調閱超過5000支監視器畫面，交叉比對逾3000筆影像與通聯資料，發現林嫌頻繁轉換高鐵、台鐵與步行方式，足跡遍及苗栗、台中、高雄等地。隨著多名接應共犯陸續到案，林嫌失去後援，最終躲入阿里山民宿。警方26日凌晨1時許破門攻堅，當場將其逮捕。林嫌落網後供稱，因懷疑蕭姓負責人與其女友曖昧，醋意大發才開槍警告。然而檢警查出雙方並不相識，懷疑其供詞避重就輕，研判背後恐涉幫派教唆，或與診所高達上億元的投資糾紛有關。北市刑大將林嫌及4名涉案接應男子移送台北地檢署複訊。檢方認定林涉犯殺人未遂罪嫌重大，且有勾串滅證與逃亡之虞，聲請羈押禁見；其餘4名同夥則分別以15萬至30萬元交保，並限制出境、出海及接受電子監控。