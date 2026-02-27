我是廣告 請繼續往下閱讀

▲本屆棒球經典賽中華隊應援曲是由蔡阿嘎獻聲。（圖／蔡阿嘎臉書）

2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）即將開跑，在棒球比賽現場，不只是球場上的選手讓人看得熱血沸騰，觀眾席的應援聲也是比賽中非常重要的一環，而本次經典賽中華隊的應援曲之一〈就一起〉，是由知名YouTuber蔡阿嘎、HowHow等人所組成的樂團「七月半」來演唱，因為蔡阿嘎也是超知名中職球迷，因此能夠演唱主題曲受到許多觀眾支持。本次經典賽中華隊的應援曲〈就一起〉，邀請由蔡阿嘎、HowHow、蔡哥等人所組成的樂團「七月半」獻聲，歌曲由創作歌手、HowHow的老婆鄧福如量身打造，歌曲創作靈感特別取材自球迷朋友的真實留言，將臺灣球迷對中華隊的支持、感動與期待化為歌詞核心，唱出屬於這個世代的棒球記憶與榮耀時刻，讓每一位站在場邊或螢幕前的支持者，都能在歌聲中找到共鳴。因為歌曲是由網紅所演唱，因此不免吸引部分罵聲，甚至有網友直言「能不能把主題曲給換掉」，同時質疑主唱蔡阿嘎修音太多，「不耐聽」、「少了熱血感」，還有人建議改回過往廣受好評的賽事歌曲。然而，隨著中華隊在賽事中戰績長紅、氣勢高漲，並最終勇奪資格賽冠軍，輿論出現明顯翻轉，支持者聲量逐漸蓋過批評，球迷開始形容歌曲「越聽越順」、「自帶勝運 BGM」、「他比在場所有人都熱愛棒球，他值得」，甚至戲稱「如果WBC再奪冠，這首歌當國歌都可以」。蔡阿嘎是台灣早期竄紅的YouTuber之一，以幽默反諷與貼近時事的影片走紅，他長期關注台灣棒球，是中華職棒的超忠實粉絲，早年因拍攝「台韓大戰」相關影片爆紅，當時他一度情緒激動拍下燒球衣的橋段，引發熱議，也讓更多人認識他的直率風格，隨著頻道經營多年，他的影片內容涵蓋生活、時事與家庭主題，成為台灣具代表性的網紅之一。