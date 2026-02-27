我是廣告 請繼續往下閱讀

曾經的民意代表，現在的藝術家！被譽為「台灣藝術界二刀流」的黃國書，卸下公職後優雅轉身，帶著超過70件精彩的書法創作，重返母校中興大學開展。春風送暖，萬紫千紅總是春！國立中興大學藝術中心(26)日舉辦「墨影繁花 黃國書書法藝術展」開幕式。展出逾70件融合傳統筆墨與當代彩墨的精彩創作。台中市副市長鄭照新出席，肯定黃國書退而不休的藝術實踐，展現市府對在地藝文與中部美術史發展的高度重視。本次展覽以「墨影」與「繁花」為核心。「墨影」代表黃國書深厚的碑帖根基，涵蓋篆、隸、草、行、楷等筆法，展現五十載的翰墨底蘊；「繁花」則取自朱熹詩意，透過色彩與構圖的巧妙介入，讓傳統黑白書法綻放彩墨層次。虛實交織下，以墨為骨、花為肉，讓作品化為當代視覺藝術的新篇章，既可讀更可觀賞。來自南投鹿谷、長年深耕台中的黃國書，從政三十年來仍堅持書藝修煉，被藝文界譽為「台灣藝術界的二刀流」。卸下公職後，他以更從容的心境回歸藝術，作品不僅蘊含古典詩詞，更融入〈心花開〉、〈好年冬〉等台灣在地吉語，將民間祝福化作繁花盛景。台中市文化局指出，興大作為中部學術重鎮，長期培育人文藝術人才。黃國書以傑出校友身分回歸開展，正是台中文化圈「融舊創新」的具體展現，不僅標誌著中部書藝邁向當代的關鍵節點，更體現了在地「蹽溪過嶺」的韌性與「歲月靜好」的美學。「墨影繁花 黃國書書法藝術展」即日起至3月27日於中興大學圖書館七樓藝術中心展出，邀請市民朋友蒞臨欣賞。