2026新北燈會在新北三重大都會公園隆重開幕，自2月22日至3月8日連續17天點燈，期間將橫跨3月3日元宵節，根據新北市政府民政局表示，2026新北燈會以「勁馬奔騰 新北Hi Light」為主題，規劃16大主題燈區，打造高達15米巨型主燈，韓國人氣IP線條小狗也首度現身燈會，還有多項免費好禮如線條小狗平安符、馬年限量小提燈、祈福列車文創品可領取。《NOWNEWS今日新聞》整理2026新北燈會活動時間與地點、2026新北燈會16大主題燈區、2026新北燈會線條小狗平安符怎麼領、2026新北燈會提燈怎麼領、2026新北燈會表演節目、2026新北燈會交通、2026新北燈會停車場等，帶領讀者一文速懂2026新北燈會亮點。
📍2026新北燈會主要資訊
🟡活動日期：2月20日至3月8日（共17天）
🟡亮燈時間：每四18:00～22:00
🟡活動地點：新北大都會公園－幸福水漾園區（熊猴森樂園旁）
🟡活動官網：2026新北燈會官網點此
📍2026新北燈會：展區地圖
📍2026新北燈會：線條小狗16大主題燈區
🟡馬年主燈「勁馬奔騰 新北Hi Light」
2026新北燈會會場以童話繪本打造出結合童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程，從小馬的冒險旅程展開，經過成長試煉，最終以主燈「勁馬奔騰」象徵小馬經歷考驗後華麗蛻變的成果。另本次設計可動式結構賦予其生命力，高度達15米的巨型主燈，每半小時展演3分半鐘主燈秀，以動態結構、燈光及煙霧特效，營造出動態效果，並結合光雕投影藝術，讓民眾感受到馬年燈會的獨特魅力
主燈秀展演時間
試營運期間（2月20日、2月21日）：19:00、20:00、21:00。
開幕點燈後（2月22～3月8日）：每日18:00～22:00，每半小時有3分50秒展演秀（末場展演時間21:50）。
🟡線條小狗燈區
由韓國插畫品牌 MoonlabStudio 創作的超人氣IP《線條小狗》，首次亮相新北燈會。作品以簡潔鮮明的黑白線條與柔和的造型，描繪出一對呆萌又溫暖的小狗角色。
🟡馬寶牧場燈區
童話故事的開場以繽紛色系小馬造型燈組，座落於翠綠草地上，象徵夢想的萌芽，純真而閃耀。
🟡小馬學園燈區
象徵勇敢迎接試煉的「成長篇章」。場景以小馬訓練場為設計理念，結合運動競技的活力氛圍，展現小馬努力與堅持的過程，象徵夢想從練習中發芽、從嘗試中茁壯。
🟡馬吉同樂燈區
以卡通感廣受喜愛的小動物水豚、羊駝、海獺、梅花鹿、無尾熊與小貓熊為主角，組成溫暖可愛的動物好朋友燈區。
🟡天馬行空燈區
象徵夢想展翅高飛的「壯闊篇章」。歷經成長與磨鍊的小馬蛻變為飛馬，振翅馳騁於浩瀚星河，寓意勇氣凝聚成力量後，夢想得以衝破束縛，邁向無限自由。場景設計以蜿蜒草地燈條勾勒出星河軌跡，彷彿飛馬奔馳時留下的光影足跡，引領觀眾穿梭其中，體驗與飛馬一同漫遊銀河的奇幻旅程，周圍星球燈飾內建互動感應裝置，觀眾輕拍即可觸發燈光明滅與色彩變化，營造出沉浸式的奇幻體驗。
🟡馬力全開燈區
12組互動燈組化作童話繪本裡的「奇幻篇章」，串聯12組互動燈組，將光影、音樂與肢體互動巧妙融合，提供「親子互動」的歡樂天地。
🟡神馬國度燈區
為童話故事中的「番外篇章」，以各國與馬相關的寓言與文化為靈感，呈現馬匹在各國的多重面貌，帶領觀眾在光影間遨遊古今中外與西方世界，體驗一場跨越時空的文化旅程。例如源自《一千零一夜》的「烏木馬」、日本皇室「武士馬」、瑞典「達拉馬」、希臘「神話飛馬」、星象中的「人馬座」。
🟡萬馬奔騰燈區
由本市在地先嗇宮邀請四川省及江蘇省共同打造的燈區，其中最大的燈組長達30米，以千萬匹馬一起奔跑的壯觀景象，象徵著馬年步步高昇，馬上開運的意寓。
🟡馬上開運燈區
將民政局文創小物「祈福列車」開進燈會現場，由本市各寺廟聯合打造祈福列車燈廂，並設置多元信仰奉祀之主神，推出擲筊祈福開運送好禮活動，以求財、求愛情、求健康等滿足不同需求民眾，眾神雲集，馬上開運。
🟡福音恩典燈區
由社團法人中華民國基督教全備福音從業人員協會協力打造多元的宗教信仰，一起為市民朋友新年祈福。
🟡海明寺生肖迎春燈區
由本市財團法人樹林千霞山海明寺以12生肖打造的燈組，為市民祈福，象徵著年年好運。
🟡走馬新北燈區
由本市各區公所於燈會現場設置具地方代表性之特色花燈，包含「燈映山海」、「光舞山海」、「水漾翡翠 燕鴿報喜」、「八面臨風 泰平五福」、「土樹三鶯蘆 都市喜迎福」、「溪光夢行」等燈組。
🟡彩繪燈籠燈區
有總長35米的彩繪燈廊，由本市各區市民朋友所手繪的燈籠，頂部與左右兩側掛設至少千顆具新北意象的手繪燈籠，以及其他迎賓及光廊，點耀整個現場繽紛煥彩。
🟡馬道成功燈區
由一道道迎賓門緩緩開展，象徵童話與夢想的開端，觀眾宛如走進童話故事，每個步入燈會現場的人，都是故事中的主角，即將開啟屬於自己奇幻旅程。
🟡馬の灯町燈區
由熊本縣等15個縣市打造地方人文特色花燈一起參展，帶給大小朋友們無盡驚喜，象徵為整個新北市照亮一片美好。
📍2026新北燈會：線條小狗平安符怎麼領
領取時間：2月20日（五）～3月8日（日）
領取方式：在「線條小狗燈區」拍下美照，上傳至個人Threads、臉書FB、IG並公開分享，至服務台出示畫面，就能獲得「線條小狗平安符」1個。
發放數量：每日限量100份，晚間19時起開始兌換，送完為止。
📍2026新北燈會：新北馬年小提燈
🟡一般版「horse（好事）轉來」小提燈
採用旋轉木馬精心設計，融合新北市重要地標與特色風貌，包括捷運三鶯線、新北市立美術館、淡江大橋、三峽老街、野柳女王頭以及新北大都會公園（熊猴森樂園），呈現新北市交通便捷、藝術蓬勃、人文深厚且自然景觀豐富的多元城市樣貌。
【燈會現場發放】
◼︎ 發放時間：2月27日（五）、2月28日（六）、3月1日（日）晚間17時發放。
◼︎ 發放數量：每日限量1000份，將於燈會現場發放。
【各區公所發放】
◼︎ 發放時間：2/26 (四)、2/27 (五)
◼︎ 發放地點：於新北各區公所發放，各區發放時間與地點略有不同，請依各區公所公告為準。
🟡特別版「金馬舞錢」小提燈
結合三大吉祥元素，包含富有童趣的搖搖馬、招財寓意的搖錢樹以及聚寶盆，且將提燈設計成實用的存錢筒，今年首次在每份特別版提燈都附贈1元硬幣，並且在馬背上設置了1元硬幣的放置孔位，象徵「馬上有錢」的美好寓意。
◼︎ 發放時間：3月3日（二）晚上18時發放。
◼︎ 發放數量：每日限量1000份，將於現場發放。
📍2026新北燈會：祈福列車結緣品領取
🟡發放時間：2月27日（五）～3月8日（日），每日晚上19時至21時
🟡領取方式：民眾於現場擲筊一聖杯，即可獲得寺廟結緣品，如限量祈福禮，有小神衣、福袋、手機吊飾等。
🟡發放數量：每節車廂各限量200個，元宵當天3月3日每節車廂發送300個。
📍2026新北燈會：祈福列車文創品抽獎
🟡發放時間：2月27日（五）～3月8日（日）
🟡領取方式：至新北燈會「馬上開運燈區」與祈福列車合照，將合照上傳至個人社群平台(Facebook、IG、Threads)並設定為「公開」，截圖公開貼文畫面，留言至新北民政保平安貼文下方完成參加抽獎。
🟡發放數量：限量600份。
📍2026新北燈會：表演節目
🟡2月27日（五）
18:30－19：00 歐陽慧珍舞蹈團
19：00－19：30 舞漫西湖
19：30－20：30 晤出團故事王國－精靈奶奶的祖傳秘方
20：10－20：40 身聲劇場狂打樂擊（踩街遊行）
🟡2月28日（六）
18：30－19：00 音角蛙樂團
19：00－19：30 螢光官將街舞
19：30－20：30 天創娛樂－童話變裝舞會
20：10－20：40 炫光LED水鼓秀（踩街遊行）
🟡3月1日（日）
18：30－19：00 YOYO卡通明星見面會
19：00－19：30 魔幻魔術秀
19：30－20：30 好玩的劇團－宇宙馬戲團
20：10－20：40 WASSA FOLI非洲鼓打擊秀（踩街遊行）
🟡3月7日（六）
18：30－19：30 先嗇宮民族管絃樂團
19：30－20：30 紅鼻子馬戲團－三個小丑
20：10－20：40 炫光LED水鼓秀（踩街遊行）
🟡3月8日（日）
18：30－19：30 先嗇宮民族管絃樂團
19：30－20：30 晤出團故事王國－萌萌蛙的新年禮物
20：10－20：40 歡樂小丑嘉年華（踩街遊行）
📍2026新北燈會：交通與停車場
🟡台北捷運
民眾可搭乘臺北捷運中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
🟡機場捷運
搭乘桃園機運機場線到達A2站後，可於1A出口直接進入新北大都會公園。
🟡台灣高鐵
◼︎ 可於高鐵板橋站搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
◼︎ 可於高鐵臺北站搭乘臺北捷運淡水信義線到民權西路站轉乘中和新蘆線到達三重站，或搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
🟡搭乘公車
◼︎ 「捷運三重站」下車，步行約3分鐘至會場：62、232、227區、264及640(含A)線。
◼︎ 「菜寮(重陽路)站」下車，步行約7分鐘至會場：14、227、227區、232、292、292副、621、640(含A)、662、803、806及忠孝幹線。
◼︎ 「福祉里（宏仁醫院）站」下車，步行約1分鐘：227區、232、264及640(含A)線。
🟡自行開車
◼︎ 國道1號：中山高速公路於三重交流道下直走重陽路4段→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
◼︎ 國道3號：北二高於中和交流道下接64快速道路三重出口→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
🟡停車場
新北大都會公園周邊外圍付費停車場或停車格，相關訊息查詢上「新北市公共停車場查詢」網頁。
資料來源：新北市政府民政局、新北市政府臉書
