國台辦：正在查處

內政部反擊：妄圖以政治手段對我國行政官員

驚傳內政部長劉世芳的外甥顏文群目前擔任台灣某公司總經理，同時在大陸江西、廣東、雲南等地擔任高管，且向劉世芳輸送政治獻金，引發熱議。國台辦表示，正在依法依規查處相關問題；對此，內政部也回應了。據港媒《大公報》報導指出，內政部長劉世芳的外甥顏文群在大陸各個公司任職，目前擔任台灣某公司總經理。該公司成立於2009年，主要負責鋰電池負極材料製造，大陸分別投資了江西、廣東、雲南等地三家公司，並提供劉世芳政治獻金。該報導續指，顏文群曾向劉世芳提供政治獻金，近年來因公司業務頻繁往來兩岸，2023年至2025年先後14次來過大陸。對此，大陸國台辦發言人陳斌華27日午間指出，正在依法依規查處相關問題，絕不允許「台獨頑固分子」及其親屬在大陸投資經商謀利，絕不允許支持台獨、破壞兩岸關係的人一邊在大陸賺錢、一邊幹「吃飯砸鍋」的事。針對此事，內政部政務次長兼發言人馬士元回應，中共今日假藉香港大公文匯報散佈惡劣訊息，攻擊我內政部劉世芳部長，妄圖以政治手段對我國行政官員施加壓力，企圖迫使公務體系退縮，形塑寒蟬效應。此種以威嚇方式干預民主治理的行徑，本部予以最嚴正譴責。內政部強調，面對此種長臂管轄與跨境鎮壓行為，台灣作為民主法治國家，絕不退讓。內政部將持續依法行政、堅守職責，保衛台灣民主法制，絕不因任何政治恐嚇而動搖。