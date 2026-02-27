現代人吃水果花樣百出，除了單吃，更喜歡加上各種佐料增添風味，像是南部經典的「薑汁番茄」或是常見的「芭樂配梅粉」，其實這些吃法暗藏養生道理，中醫師王大元醫師指出具備了中醫「寒熱調和」不僅美味還能平衡脾胃，但像是「蓮霧配龍蝦沙拉」，若體質不合適，恐怕會導致腹瀉、傷腸胃，還是要多留意。
許多常見的水果搭配，從中醫角度來看不僅是為了美味，更是為了平衡脾胃，像是南部常見的番茄盤，在切片番茄加入薑末，王大元醫師指出，番茄性質偏冷，能生津止渴，但脾胃虛寒者多吃容易感到胃悶脹痛，加入薑末，正是取其「溫中散寒」的特性，中和番茄的寒性，完美展現了中醫「寒者熱之」的應用。
西瓜撒鹽維持體內的鈉鉀平衡
另外夏天常見的西瓜，因西瓜性涼寒，盛夏吃可解暑生津，加少許鹽巴不僅能使部分水分外滲、讓西瓜吃起來更甘甜，還能補充夏天流汗流失的鈉離子，配合西瓜豐富的鉀，有助於維持體內的鈉鉀平衡。
芭樂配甘草友善腸胃偏弱者
芭樂偏酸澀，具有收斂效果，若搭配甘草粉，有「酸甘化陰」與「甘緩和中」的作用，對腸胃偏弱者很友善；若是搭配梅粉，則能收斂生津、開脾胃，但有胃酸過多問題的民眾應避免這樣吃。
當心踩雷！「這搭配」超寒涼易拉肚子
雖然水果加料有許多好處，但有些組合卻可能成為腸胃的隱形殺手。像是蓮霧配龍蝦沙拉這道常見於餐廳的創意料理雖然解膩，但蓮霧與海鮮皆屬於涼寒之品，大量食用容易損傷脾胃陽氣，引發腹瀉與腹脹，建議只有燥熱體質的人才適合多吃。
另外，水果配乳製品像是如木瓜牛奶、奇異果優格，醫師解釋因水果多屬生冷，而乳品性質滋膩，痰濕體質的民眾應謹慎食用；相反地，如果是陰虛燥熱、經常口乾便秘的人，吃一點反而有幫助。
資料來源：中醫師王大元
