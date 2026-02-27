我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Tiffany（左）和卞約漢（右）登記結婚。（圖／Tiffany IG@tiffanyyoungofficial、卞耀漢IG@byunyohan_official）

少女時代成員兼演員Tiffany Young去年12月公開認愛演員卞耀漢（卞約漢），同時透露兩人正在以結婚為前提交往中。今（27）日男方經紀公司發聲表示，兩人基於對彼此深厚的信任與愛情，在今天完成結婚登記，將攜手一起走向未來。卞耀漢所屬經紀公司TEAMHOPE透過官方聲明表示，兩人基於對彼此深厚的信任與愛情，已於今日完成婚姻登記，公司坦言，結婚消息來得突然，可能會讓部分大眾感到意外，不過兩位當事人希望能第一時間將喜訊親自告知長期支持他們的粉絲，因此決定公開分享這份幸福。至於卞耀漢、Tiffany Young兩人的婚禮規劃，經紀公司透露，目前尚未確定具體時間與地點，不過應該會雙方家人，透過禮拜形式舉辦簡約婚禮，在溫馨氛圍中表達感謝之意，雙方也表示，將銘記一路走來所獲得的支持與祝福，以更加成熟穩重的姿態迎接人生新篇章，並懇請外界給予溫暖守護。「少女時代」成員Tiffany Young去年被爆和電視劇《逆貧大叔》中合作男星卞耀漢熱戀中，並且兩人正在以「結婚為前提交往中」，消息曝光後Tiffany在個人社群曬出手寫信，告白男方「他是一個讓我能用正面、充滿希望的視角看待這個世界，也能帶給我安定感的人。」大方放閃獲得許多粉絲祝福，如今兩人快速步入禮堂，也讓許多粉絲獻上祝福。