我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國道一號五股路段鐵片噴飛砸中客運。（圖／國道公路警察局提供）

國道1號五股路段今（27）日上午發生一起驚魂意外！一輛滿載44名乘客的國道客運，行經北向30公里處時，前方小客車疑似壓到路面鐵片，導致鐵片瞬間噴飛、擊穿客運擋風玻璃，造成林姓駕駛額頭擦傷。所幸林男冷靜應變，緊急將車輛停靠路肩，成功化解危機，後續由公司派車接駁乘客離開，目前警方將調閱沿線監視器，追查掉落物車輛並依法開罰。這起驚險的國道意外發生在今天上午11時許，國道1號北向30公里五股路段，一名50歲的林姓男子駕駛國道客運，載著乘客行經中外車道時，內車道的一輛小客車疑似輾壓過路面鐵片，導致鐵片瞬間噴飛並猛烈擊中客運的前擋風玻璃，甚至直接穿透玻璃掉落在駕駛座腳踏板，造成林姓駕駛額頭遭鐵片擦傷，所幸傷勢輕微，林男在驚魂之餘仍反應機敏，緊急將車輛穩妥停靠於路肩，確保了車上44名乘客的安危。事故發生後，客運公司立即指派接駁車將受影響的乘客帶離現場。林姓駕駛隨後報警處理並通報公司，警方目前已介入調查，將透過調閱沿線監視器畫面，進一步追查掉落該鐵片的車輛以釐清後續責任。警方表示，裝載貨物掉落物可依《道路交通管理處罰條例》第30條第1項2款處汽車駕駛人新臺幣3000元以上18000元以下罰鍰，呼籲用路人，車輛行駛中，相關物品應應嚴密覆蓋、捆紮牢固，避免滲漏、飛散、脫落、掉落造成事故發生，危害自身及其他用路人之安全。