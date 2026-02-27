我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將正式公布南珉貞續約的消息，粉絲欣喜若狂。（圖／Fubon Angels臉書）

韓國啦啦隊女神南珉貞（小南）來台發展2年，中職富邦悍將球團今（27）日宣布，南珉貞將續留富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，繼李晧禎昨天確定回鍋中職，如今南珉貞也確定續約，只待李雅英宣布，「富邦韓籍三本柱」即穩固。今天下午，富邦悍將正式公布南珉貞續約的消息，粉專寫下：「歡迎珉貞一起邁入第三年悍將應援，我們的富邦公主，台妹小南～珉貞！在今年的棒球賽季一樣會跟著我們一起～繼續為悍將大聲加油！珉貞在每個舞台都用百分之百的自己來呈現！也用百分之百的心面對每個任務！我們當然也是百分之百的肯定！」貼文發布後，粉絲紛紛留言：「最接地氣啦啦隊，氣質美女，追追追」、「熊Local欸珉貞讚啦」、「好意外喔」、「歡迎小南繼續應援！加油加油！」南珉貞去年12月中出席節目記者會，被問及2026年是否續留富邦，她表示：「我從來沒想像過穿上別的球隊球衣的樣子，富邦就是我的家。」南珉貞是韓國知名啦啦隊女神，以精緻五官神似韓劇天后朴敏英而聞名，她出生於1997年9月8日，從小展現舞蹈天分與表演熱情，早年支持KBO聯盟三星獅隊，並於2016年出道成為該隊啦啦隊員，隨後活躍於韓國職棒、排球、籃球及足球等多項賽事應援，憑藉甜美笑容與活力四射的舞台魅力迅速圈粉。來台發展後，南珉貞於2024年加入富邦悍將啦啦隊Fubon Angels，獲封「台妹小南」與「韓籍三本柱」之一，人氣爆棚更拿下P.LEAGUE+年度啦啦隊人氣王，她強調自身並非天生最亮眼，靠持續努力克服容貌壓力，並積極融入台灣生活，學習中文、熱愛本地文化，還常分享醫美保養心得，展現敬業與親和特質。