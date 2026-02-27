我是廣告 請繼續往下閱讀

監察院昨（26）日公布最新一期廉政專刊，揭露多位官員的財產申報內容。媒體人吳靜怡表示，國民黨雙面劇本曝光，狂買台積電、聯電、鴻海這些「賴清德政府護國神山概念股」，以王鴻薇為例，持有聯電約11萬股、台積電約4200股，嘴巴疑美、資產押美，「就是用真金白銀在告訴全台灣人，對執政黨有信心、對台灣科技有信心、對美台關係有信心！」吳靜怡在臉書發文表示，嘴巴疑美、資產押美，王鴻薇重倉科技股，國民黨的雙面劇本曝光！看來是挺賴的！當國民黨、民眾黨不斷散播「疑美論」、質疑台美合作、唱衰晶片政策，卻被財產申報揭露資產高度押注台灣科技產業，這就不只是立場矛盾，而是政治語言與經濟利益的直接衝突。吳靜怡舉王鴻薇為例，從財產申報資料來看，王的持股幾乎集中在台灣最核心的科技供應鏈。例如：聯電約11萬股、台積電約4200股、聯茂約5萬6000股、技嘉：約 1萬2000股、台光電約1萬6000股、仁寶約2萬股、鴻海約1萬股，這些公司共同的特徵只有一個，它們的成長依賴全球市場、依賴半導體體系、依賴台美產業合作與非紅供應鏈的安全。吳靜怡指出，換句話說，王鴻薇這樣的資產配置本身已經說明，國民黨其實很清楚台灣的未來在哪裡，現在台美合作路線是正確的，「可是為什麼藍白政治語言卻走向另一個方向？藍白政客最噁心的就是雙軌政治，把疑美當作政治提款機，把科技紅利當作資產提款機，支持者被欺騙，自己偷偷賺大錢。」吳靜怡直言，國民黨政治人物狂買台積電、聯電、鴻海這些「賴清德政府護國神山概念股」，那就是用真金白銀在告訴全台灣人，對執政黨有信心、對台灣科技有信心、對美台關係有信心！