我是廣告 請繼續往下閱讀

▲夢幻的姆明谷宛如歐洲童話小鎮(圖／觀旅局提供2026.2.27)

▲象徵愛與和平的姆明療癒現身中台灣燈會(圖／觀旅局提供2026.2.27)

228連假還沒想好去哪裡嗎？趕快來台中中央公園，跟來自北歐的「姆明一族」一起被療癒吧！2026中台灣燈會不僅把充滿愛與包容的「姆明谷」搬到台中，還有超多絕美燈區等你來探索！趁著連假，帶著家人朋友一起來走走，享受光影與幸福交織的夜晚。觀旅局長陳美秀表示，姆明誕生於1945年二戰尾聲，是芬蘭作家朵貝·楊笙為撫慰人心而構築的充滿愛與包容的「姆明谷」。今年主燈區「極光下的姆明谷」以北歐意象為核心，不僅在公園湖畔打造巨型的「划船姆明」成為必訪地標；「露營時光」展區更匯集8座角色氣偶，呈現野餐、釣魚等愜意生活。其中「歌妮」身旁的「熊馬吉」意外爆紅，成為社群熱門合影對象。除了觀旅局策劃的姆明3大主題區，其餘4大特色燈區也廣受好評，教育局「童趣歡樂谷」：智慧糖果屋與逐夢之樹宛如童話世界，獲封親子必拍打卡聖地。農業局「動物夢世界」： 迎賓貓女神自帶超強氣場，被網友幽默譽為「魔法阿嬤的貓上身」，話題不斷。民政局「幸福祈願村」：結合四大宮廟，以創意花燈打造沉浸式祈福場景，展現台中多元信仰魅力。建設局「驚蟄界」：充滿強烈視覺衝擊的光影氛圍，被形容「宛如平行宇宙」，深受年輕族群喜愛。觀旅局提醒，預期228連假將湧現賞燈人潮，推薦遊客利用假日接駁專車，於台中捷運市政府站、松竹站（台鐵松竹站）皆可搭乘，直達會場免煩惱。此外，賞燈現場還有超過百攤美食與文創品牌的「揪馬吉」主題市集可供遊逛。而備受矚目的「姆明小提燈」於展覽期間每日下午4時開放排隊、4時30分限量發送（每人限領1盞）。歡迎民眾把握最後機會，將可愛的姆明帶回家，留下難忘回憶。