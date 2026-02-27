我是廣告 請繼續往下閱讀

近日網路上瘋傳一段影片，1名台灣媽媽與家人赴東京旅遊，女兒在澀谷街頭想拍照留念，卻遭1名日本女性惡意衝撞、跌倒在地，過程都被拍下，引發台灣、日本網友熱議。有日本律師指出，這可能構成暴行罪，最重可處2年以下拘禁刑。Yahoo Japan報導，網傳影片可以看到，該名女子一路衝撞其他男性及孩童，再惡意以手肘頂向女童背部，導致女童摔倒在地。精通刑事案件的日本律師冨本和男指出，該女子的行為可能構成「暴行罪」或「傷害罪」，即使被害者沒有受傷，只要對他人身體行使有形力，仍可能成立暴行罪。依日本法律規定，暴行罪最重可處2年以下拘禁刑或30萬日圓（約新台幣6萬元罰金）；若導致被害者受傷（如瘀青、擦傷），則可能構成「傷害罪」，罰則大幅加重至15年以下拘禁刑或50萬日圓以下罰金。有許多網友也討論，當時女童和家長是在綠燈的斑馬線上停下來拍照，「人潮擁擠、阻礙通行」，律師也分析，這種理由難以成立正當防衛，因為正當防衛必須符合：存在急迫且不法的侵害、為保護自身或他人權利、且行為屬不得已且合理範圍內，該名女子在撞上女童前，已經主動碰撞其他行人，很難被認定是防衛行為，也不符合緊急避難的條件。東洋經濟報導，東洋大學社會學部教授桐生正幸表示，從犯罪心理學的觀點出發，雖然沒有對案例進行統計分析，但推測很大的加害原因可能與「厭女情結」有關。某些懷有「男性比女性優越」心態、但在社會生活不順的鬱悶男性，可能因就業環境中女性的活躍而心生怨恨，進而發洩在看起來比較弱勢的女性身上。特別挑選女性或弱勢者宣洩壓力，「就跟惡意逼車的人，會避開高級車、看起來不好惹的人一樣。」日媒也建議，行走時應多留意周邊狀況，避免邊走路邊使用手機，若真的遇上撞人族，當面對質可能會惱羞成怒，可先拍下加害人、事發地點、尋找目擊證人，再向警方請求協助。