有媒體公布新北市長選戰民進黨最新內參民調，結果顯示民進黨參選人蘇巧慧以43.7%，首度超越國民黨擬參選人李四川的43.3％。對此，媒體人吳子嘉認為，這樣的事情搞太多，會把蘇巧慧應該有的中間選民、比較正派的票嚇跑了，對蘇巧慧划不來。吳子嘉26日在《董事長開講》網路直播節目中表示，蘇巧慧的民調大勝的理由，是因為他們對李四川的弟弟扒糞，且民進黨黨部做的民調，圖片只講讀者提供、記者翻拍，不敢承認，所以國民黨立委徐巧芯才質疑，這一批人偷雞摸狗。吳子嘉質疑，他看蘇巧慧很善良，人長得也是非常大家閨秀，是個好人，怎麼會開始搞這種東西？按照目前的情況，蘇巧慧正派的下去選，有機會勝選，如果偷雞摸狗的事情搞太多，會把蘇巧慧應該有的中間選民、比較正派的票嚇跑掉了，這對蘇巧慧划不來。吳子嘉強調，蘇巧慧剛剛開始，花招少一點比較好，走規矩的路線，民調這招讓綠媒標題稱蘇巧慧大勝李四川，有什麼用？搞幾天的爽快，沒有意義。吳子嘉痛批，民調還扯李四川大敗的原因，是因為他有個環保蟑螂弟弟，但這是被他們扒糞出來的，扒糞大隊的成功，打敗了李四川，衝高了蘇巧慧的民調，這是他今天看到的新北選戰讓人很不齒的現象。