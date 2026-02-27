我是廣告 請繼續往下閱讀

台灣正式邁入超高齡化社會，國人對健康與退休議題的關注，正轉趨成熟與積極。根據金管會統計，2025年外溢保單新契約保費，年增率61%，首度突破400億元大關，顯示健康促進型保單已逐漸走入民眾心中。磊山保經認為，這股成長動能背後，是保障觀念的提升，當保險從「風險發生後的支持」，延伸到「事前健康預防及保障規劃」，將實現健康生活、健康老化、安心退休、家庭安定的終極理想，這也象徵著保險與保戶之間的關係將更加緊密。農曆新年期間多數民眾飲食較為豐盛，作息相對不規律，年後往往成為重新檢視健康與保障規劃的重要時刻。磊山保經新竹營運處資深業務副總鄭家袖表示，當一個人開始重視健康，其實就是在為家庭累積安心。健康不只是個人狀態，而是整個家庭穩定與幸福的基礎。她指出，外溢型保單主要分成以運動習慣折減保費或增加保額的健走型保單、以體況數值折減保費或增加保額的健檢型保單、提供其他非現金方式給付促進健康的保單。當保險成為促進健康的同行者，其保障功能就自然延伸為守護家庭的基石，這正是外溢保單在超高齡社會中所展現的價值，把日常預防觀念及健康行動，落實於保障之中。至於外溢型保單適合哪些族群？鄭家袖認為，外溢機制強調長期參與及自我管理，較適合本身已有規律運動習慣、定期健康檢查，並願意持續追蹤健康數據的族群。她表示，外溢設計的核心在於「持續」而非「短期衝刺」，當健康管理本就是生活日常，外溢機制便能成為保障的加分項；反之，若不習慣長期健康管理，則可能難以發揮其完整效益。她強調，保險規劃的關鍵，不在於商品是否優惠，而在於是否符合個人生活節奏與特質。外溢型保單確實可為保障加分，但真正支撐家庭長期穩定的，仍是完整的責任保障與財務規劃。鄭家袖說明，壽險責任、退休現金流與整體財務規劃，是家庭安心的底盤。去年我處理幾件50歲上下的身故理賠，客戶平時也重視健康管理，甚至生活自律，但離開仍然來得突然，那幾次經驗讓我更深刻地體會到，健康管理很重要，但完整的壽險與財務規劃，才是家庭最後的安全網。所以保障應該要有層次，基礎責任保障在前，健康促進機制在後，兩者並行，才是完整的規劃。談及責任保障架構，鄭家袖表示，守住家庭最核心且最重要的責任，涵蓋3大面向，包括一、壽險保障，當主要收入者發生變故時，家庭的生活品質不致瞬間失衡；二、重大疾病或重大傷病保障，協助家庭在面對醫療費用增加與收入減少的雙重壓力時，仍能維持基本經濟穩定；三、長期財務安排，包括退休規劃，確保人生後半段保有穩定現金流，而非依賴他人。為什麼是這3件事？她說，這3項正是家庭最難承受的風險，收入中斷、醫療負擔加重及退休後缺乏穩定財務來源。她最後提醒，保障規劃應有層次，當責任底盤穩固後，再透過健康促進機制提升保障深度，才能為家庭建立長期且穩健的安全網。