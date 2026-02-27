我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院版《軍購特別條例》經立院朝野黨團協商後，3月6日付委審查。立法院長韓國瑜以「薄紙沾水貼住人口鼻」最後死無痕跡的故事，比喻國民黨現況，提醒黨團要思考，「如果我們一個判斷錯誤，我們會不會變得四面楚歌？」，引發熱議。對此，前立委林濁水認為，這一次是韓國瑜最大的一個動作，「簡直不得了」。林濁水26日在中天《新聞千里馬》節目中表示，他數度稱讚韓國瑜任立法院長的作為，國民黨立院黨團總召傅崐萁跟當時的民眾黨立院黨團總召黃國昌要加開臨時會，就被韓擋掉，這種對抗藍白共同意志的舉動，不是1、2件，值得讚賞。針對這次韓國瑜示警國民黨「濕紙貼臉」一事，林濁水直呼，是韓國瑜最大的一個動作，簡直不得了，也是透過韓國瑜，才知道「濕紙貼臉」這種酷刑的典故，用一張一張的紙貼到鼻孔上，換句話說，韓國瑜說國民黨被貼上一張一張的濕紙在臉上，國民黨將會窒息，並不是說民進黨會窒息，「我的天啊，而這個紙貼的是什麼？他講了第一張，就是擋軍購不付委。」林濁水表示，韓國瑜在除夕大家過年時，跟立法院副院長江啟臣聯手發表鄭重聲明，去呼應美國30幾位國會議員的訴求，說立法院不應當這樣幹，表示這急得不得了，看來是徹底把它當一回事。